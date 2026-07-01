Tres arrestados por retener más de tres meses a dos mujeres en una casa de Alcoy por una deuda de 2.000 € por droga

Más de tres meses ha durado la presunta detención ilegal de una mujer de 48 años y su tía, de 82 años, en el domicilio de un supuesto traficante en Alcoy con el fin de saldar una deuda de 2.000 euros por drogas, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación. La Policía Nacional ha detenido a dos varones de 19 y 29 años y una joven de 18 años tras la denuncia presentada por una de las víctimas, que asegura que pudo escaparse del domicilio y pidió ayuda. La mujer de 82 años presentaba síntomas de desnutrición cuando fue auxiliada por la Policía Nacional.

Las detenciones fueron realizadas la madrugada de este pasado martes por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional después de que la mujer de 48 años compareciera en la Comisaría de Alcoy para denunciar la situación vivida.

La mujer de 48 años relató a los agentes que la presunta detención ilegal comenzó el pasado 18 de marzo. Según la denunciante, tenía una deuda de unos 2.000 euros por consumo de sustancia estupefaciente con un hombre y para saldarla tenía que estar con su tía en el domicilio de dicha persona.

Desde entonces, según la denunciante, estuvieron encerradas en la casa y, aunque inicialmente podía moverse con libertad por el domicilio, tenían prohibido salir a la calle. Para saldar la deuda, afirma que disponían de casi mil euros correspondientes a dos pensiones de su tía octogenaria y que les obligaron a facilitarles todos los datos necesarios para extraer dinero de la cuenta.

Encerradas en una habitación

Sin embargo, pese a disponer del dinero de las pensiones, la deuda de la droga no solo no se saldó, sino que fue en aumento y al final el hombre y su pareja optaron por encerrar a las dos mujeres en una habitación, según la denunciante.

El encierro en la habitación se prolongó aproximadamente durante un mes y medio, hasta que el pasado lunes la mujer afirma que aprovechó que la pareja se marchó a pasar el día en la playa y pudo escapar. Rompió la cuerda usada para cerrar la habitación donde estaban y salió a la calle para pedir ayuda a la Policía. Antes de salir recuperó la cartilla de ahorro de su tia, que estaba en la habitación de uno de los arrestados, y posteriormente comprobó que habían cambiado las claves de acceso.

Durante estos tres meses, la mujer de 82 años tuvo que ser trasladada al hospital en una ambulancia por un problema de salud y la sobrina afirma que acudió también al centro sanitario en un taxi que pagó el presunto secuestrador. Tras la asistencia a la mujer octogenaria, la ambulancia la trasladó de nuevo al domicilio donde presuntamente estaban retenida con su sobrina, sin que en ese momento denunciaran los hechos aprovechando la estancia en el hospital.

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A raíz de la denuncia en dependencias policiales, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron a la vivienda y encontraron a la tía de la denunciante, que presentaba un estado aparente de desnutrición. Los policías arrestaron a una joven de 18 años y a dos jóvenes varones de 19 y 29 años. Los arrestados fueron trasladados a las dependencias de la Comisaría de Alcoy para instruir las diligencias y ponerlos a disposición judicial.