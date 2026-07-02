La condena por el crimen machista de Dori en Alicante llega al TSJ

El juicio por el crimen machista de Dori está en revisión en el Tribunal Superior de Justicia. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ ha acogido este jueves la vista por el recurso contra la sentencia que condenó a 22 años y seis meses de prisión a Guillermo S. V. por el asesinato machista de su novia, Dori, cometido en Alcoy en octubre de 2022. Durante la sesión, el abogado de la defensa, Enrique Botella, solicitó formalmente la nulidad del juicio y que se celebre uno nuevo con un nuevo jurado. El letrado plantea que en el primer juicio se produjo una vulneración de derechos fundamentales que causó indefensión al procesado.

Entre los principales argumentos del recurso expuestos ante el tribunal, la defensa sostiene que el veredicto del jurado popular careció de la motivación suficiente. El letrado denunció al final de la vista que el magistrado que presidía el jurado había denegado a la defensa hasta quince preguntas para que el jurado se pronunciara y que debían haberse incluido en el objeto del veredicto. Asimismo, el letrado criticó la denegación de una prueba pericial clave encargada a un criminólogo, con la que pretendían desmontar la investigación policial. La defensa también ha impugnado por «desproporcionadas» las indemnizaciones de más de 250.000 euros fijadas para los familiares de la víctima.

Esta reclamación pretende tumbar el fallo emitido hace unas semanas por la Audiencia de Alicante, de la que fue ponente el magistrado Francisco Pastor, que recogía los argumentos con los que un tribunal popular declaró al acusado culpable por unanimidad de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y de género. La pena impuesta fue ligeramente inferior a los 23 años que reclamaban la Fiscalía y las acusaciones, dado que el jurado absolvió a Guillermo S. V. de los delitos de amenazas y maltrato habitual al considerar que no había pruebas suficientes sobre dos incidentes previos en una discoteca y en la vía pública.

El crimen

Los hechos que ahora se revisan ocurrieron la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de la víctima, de 27 años, con quien el acusado mantenía una relación inestable. El fallo consideró probado que Guillermo S. V., movido por los celos y un carácter posesivo, atacó a Dori con un cuchillo de grandes dimensiones y le asestó más de 18 puñaladas en apenas un minuto. El magistrado relató en la sentencia que el agresor causó a la joven un sufrimiento innecesario y que, «ya en fase de agonía, la siguió acuchillando en la nuca» mientras se desangraba sola en el baño. Inmediatamente después del crimen, el procesado se arrojó desde la ventana de un quinto piso y sobrevivió al amortiguarse la caída con los tendederos del patio de luces, ingresando posteriormente en prisión preventiva.

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La defensa insistía en que el acusado sufre amnesia retrógrada a causa del impacto y sostiene la hipótesis de que un desconocido entró en la casa, se peleó con Guillermo y mató a Dori. La sentencia se apoyó en que los restos de ADN del acusado estaban bajo las uñas de la víctima, en que había sangre de ambos tanto en el arma como en el pantalón del agresor, y en el hecho de que el único juego de llaves de la vivienda estaba en los bolsillos de Guillermo, lo que descartaba la presencia de terceros. Además, el jurado consideró definitivo el desgarrador audio de WhatsApp que Dori envió a una amiga a la 1:57 horas pidiendo auxilio: «Tata, está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor», en referencia al acusado.