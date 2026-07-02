Detenida en Alicante por convertir su casa en un "piso patera" para migrantes: 40 euros al día por alojamiento

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 56 años acusada de favorecer la inmigración ilegal al utilizar su vivienda como un “piso patera” en el que alojaba a personas en situación irregular a cambio de unos 40 euros al día. Según la investigación, los residentes vivían en condiciones infrahumanas e insalubres.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante, después de recabar información sobre una vivienda del barrio alicantino de El Pla en la que presuntamente se estaba dando alojamiento a inmigrantes sin documentación regular en España.

La Policía sostiene que la responsable se aprovechaba de la vulnerabilidad de estas personas, que carecían de documentación y se encontraban en una situación económica precaria.

Imagen del "piso patera" de la detenida en Alicante. / INFORMACIÓN

De acuerdo con las pesquisas, la mujer exigía dinero por permitir la estancia en el inmueble y no dudaba en expulsar a los residentes ante cualquier desacuerdo económico o impago.

Además, los investigadores recibieron quejas vecinales por ruidos a altas horas de la madrugada, debido a la llegada de personas que acudían al domicilio en busca de alojamiento, lo que habría generado malestar entre los vecinos y problemas de convivencia.

Segunda intervención

La Policía Nacional ya había intervenido en esa misma vivienda en el año 2024, cuando los agentes localizaron a 12 personas alojadas en las tres habitaciones del inmueble. Ocho de ellas se encontraban en situación irregular y, según la investigación de entonces, pagaban diez euros diarios por residir allí. En aquella operación fueron detenidos la propietaria y otros moradores habituales por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Imagen de la cocina del "piso patera" de la detenida en Alicante. / INFORMACIÓN

Tras nuevas comprobaciones, los agentes concluyeron que la actividad se habría reanudado. Durante el registro practicado en la vivienda, localizaron a la propietaria junto a sus tres hijos y a un hombre de 27 años ajeno al núcleo familiar, que residía en una de las habitaciones en condiciones de insalubridad. Al ser identificado, los agentes comprobaron que este último se encontraba en situación irregular en España.

La principal investigada fue citada posteriormente en dependencias policiales, donde se le comunicó su detención por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Según la Policía Nacional, en ese momento profirió amenazas graves contra los agentes y sus familiares, además de resistirse a la detención.

Imagen del registro en el "piso patera" de la detenida en Alicante. / INFORMACIÓN

Tras su identificación, los agentes comprobaron también que la mujer se encontraba en situación irregular en España. Finalmente, fue detenida como presunta autora de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, amenazas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, además de una infracción a la Ley de Extranjería.

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Una vez finalizadas las diligencias policiales, la mujer detenida fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Alicante.