Sucesos
La Guardia Civil incauta mil botellas de "gas de la risa" que iban a llevar de Dénia a Ibiza
El cargamento, valorado en más de 35.000 euros, fue localizado por los agentes en una furgoneta que iba a embarcar en un ferry
La Guardia Civil ha intervenido en el puerto de Dénia un cargamento de más de 1.000 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”, durante un control realizado en la zona de embarque hacia las Islas Baleares.
La actuación tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Dénia, en el marco de sus labores de resguardo fiscal del Estado, identificaron al conductor de una furgoneta que se disponía a embarcar en un ferry con destino a Ibiza.
Durante la inspección del vehículo, los guardias civiles localizaron en su interior 168 cajas que contenían un total de 1.008 botellas de óxido nitroso, de 640 gramos cada una. Según la Guardia Civil, el valor aproximado de la mercancía intervenida supera los 35.000 euros.
El conductor, un hombre de 38 años, no pudo acreditar la procedencia de la mercancía ni justificar su transporte. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la aprehensión del cargamento y a la instrucción de diligencias por una supuesta infracción a la Ley de Impuestos Especiales.
La mercancía ha quedado a disposición de la Aduana e Impuestos Especiales de Alicante, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del producto. La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones relacionadas con este caso.
Ocio nocturno
El óxido nitroso, además de sus usos legales en determinados ámbitos, ha experimentado en los últimos años un aumento de su consumo recreativo en entornos de ocio nocturno. Esta sustancia se inhala habitualmente mediante globos llenos con el gas procedente de botellas como las intervenidas en esta operación.
La Guardia Civil advierte de que el consumo de óxido nitroso puede entrañar graves riesgos para la salud, entre ellos hipoxia, alucinaciones visuales y auditivas, daños neurológicos graves y quemaduras por frío, además de otros efectos adversos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Low Festival de Torrevieja cierra su cartel con uno de los artistas nacionales que más han despuntado en el 2026
- El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, entra en la lista de morosos con Hacienda
- El colegio de una pequeña pedanía de Orihuela que se ha convertido en un referente nacional de innovación
- Suspenso para dos playas de Alicante y El Campello: castigadas con bandera negra
- El restaurante con terraza de Alicante que se ha colado entre los tres mejores de España
- Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba
- La inauguración de la sede de Falange en Alicante pone en alerta a la Policía
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche