Alicante decreta tres días de luto por el asesinato de Lourdes y Lucía en La Cañada del Fenollar

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato de Lourdes y su hija Lucía, ocurrido en la tarde del jueves en la partida de La Cañada del Fenollar. La medida estará vigente desde las 14.00 horas de este viernes hasta la medianoche del próximo domingo, según el decreto firmado por el alcalde, Luis Barcala.

Durante este periodo, las banderas oficiales del edificio consistorial ondearán a media asta “en señal de respeto, pésame y duelo” hasta las 00.00 horas del lunes. El decreto municipal expresa el rechazo unánime de la ciudad ante el doble crimen y traslada el apoyo institucional al entorno de las víctimas.

“Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo, manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía al entorno de las víctimas”, recoge el texto firmado por Alcaldía. El documento añade que, “como testimonio de su dolor y en señal de condolencia con las víctimas, el Ayuntamiento y la ciudad de Alicante declaran luto oficial, símbolo del duelo personal y colectivo”.

La corporación municipal ha guardado este mediodía tres minutos de silencio en la Plaza del Ayuntamiento en señal de repulsa por el crimen y en recuerdo de las dos mujeres asesinadas. En el acto, al que no ha acudido el alcalde, Luis Barcala, han participado representantes municipales, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y otros miembros del Ejecutivo central en la provincia.

También han estado presentes mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil, representantes sindicales del Ayuntamiento y ciudadanos que se han sumado a la concentración de condena.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha hecho un llamamiento a denunciar cualquier situación de maltrato. “Animo a que cualquier mujer que se pueda encontrar en cualquier situación de maltrato a que denuncie esa situación”, ha señalado tras el minuto de silencio.

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Villar ha subrayado que “los comportamientos violentos en el ámbito familiar, y en el resto de ámbitos, son intolerables” y ha advertido de que “no podemos bajar la guardia en ningún momento”. Asimismo, ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas: “Enviamos un sentido abrazo a la familia de las víctimas y nos ponemos a su disposición para lo que puedan necesitar”.