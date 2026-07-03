Un joven de 28 años muere atropellado tras bajarse de un coche accidentado en la A-70 en Alicante

Un joven de 28 años ha perdido la vida esta tarde tras ser atropellado después de sufrir un accidente de tráfico en la autovía de circunvalación de Alicante, la A-70. El joven se ha bajado del vehículo en el que viajaba y ha sido arrollado mortalmente, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El atropello mortal ha ocurrido sobre las siete de la tarde en el kilómetro 13 de la autovía A-70 en sentido Valencia, a la altura de Villafranqueza en Alicante.

Inicialmente dos vehículos han sufrido una colisión por alcance que no ha provocado daños personales, solo materiales. Un joven de 28 años se ha bajado del turismo y otro vehículo que circulaba en sentido Valencia lo ha atropellado mortalmente.

Sanitarios

Al lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y ambulancias, pero los servicios sanitarios desafortunadamente no han podido hacer nada por salvarle la vida al joven arrollado por el turismo.

La Guardia Civil de Tráfico ha requerido la presencia de los servicios funerarios para trasladar el cuerpo del joven al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde este sábado se le realizará la autopsia.

El accidente ha provocado retenciones de tráfico en sentido Valencia, ya que hasta poco antes de las ocho aún no se habían retirado del lugar los vehículos implicados.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil de Tráfico instruirá el atestado correspondiente y tomará declaración al conductor del coche implicado en el atropello mortal.