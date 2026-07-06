La Policía desmantela en Dénia un club cannábico que funcionaba como punto de venta de droga a turistas extranjeros

La Policía Nacional ha desmantelado en Dénia un club cannábico que, según la investigación policial, actuaba bajo la apariencia de una asociación de fumadores y en realidad era un punto de venta de drogas que tenía a numerosos turistas extranjeros como clientes. En la operación han sido detenidas seis personas, cinco hombres y una mujer, de entre 22 y 50 años, como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, los agentes han decomisado más de dos kilos de marihuana y más de un kilo de hachís, entre otros efectos.

La investigación se inició tras recibirse informaciones sobre la posible existencia de un punto de venta de droga en una asociación cannábica ubicada en Dénia. El local figuraba registrado en el Departamento de Entidades Jurídicas de la Generalitat Valenciana como una asociación dedicada al naturismo y las medicinas alternativas.

Los agentes detectaron un constante trasiego de personas, principalmente jóvenes, que accedían al establecimiento y lo abandonaban poco después de forma apresurada. Esta actividad había generado alarma social entre los vecinos de la zona, según la Policía Nacional.

Vigilancias

Durante los dispositivos de vigilancia desplegados en las inmediaciones del local, los investigadores comprobaron que numerosas personas entraban y salían tras adquirir sustancias estupefacientes.

Imagen del local inspeccionado por la Policía. / INFORMACIÓN

La Policía sostiene que el club operaba de forma indiscriminada como punto de venta, permitiendo el acceso a cualquier persona sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación. Entre los supuestos compradores había numerosos turistas extranjeros que se encontraban de vacaciones en Dénia.

Las pesquisas también revelaron que la asociación ya venía siendo investigada desde el año 2025 y que, presuntamente, mantenía el mismo modo de actuación. Con la información recabada, los agentes realizaron gestiones para comprobar la titularidad del local, identificar a los responsables de la entidad y verificar la existencia de permisos y licencias, antes de solicitar al juzgado la correspondiente autorización de entrada y registro.

Tras obtener el mandamiento judicial, la Policía Nacional llevó a cabo el registro del local. En la intervención se incautaron 2.126 gramos de marihuana cogollada, 1.031 gramos de hachís, 601 cigarros de marihuana y 670 euros en efectivo.

Durante la operación fueron detenidos dos hombres que se encontraban como encargados del local en ese momento. Según la investigación, ambos se ocupaban de abrir y cerrar el establecimiento, así como de suministrar las sustancias estupefacientes a los supuestos clientes de la asociación.

Posteriormente, los agentes procedieron a la detención de otros cuatro implicados. Entre ellos se encontraban un hombre y una mujer que ocupaban los cargos de presidente y secretaria de la Junta de Gobierno de la asociación, respectivamente. También fueron arrestados otros dos hombres identificados como trabajadores del local.

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Todas las diligencias policiales practicadas han sido remitidas al juzgado de guardia de Dénia.