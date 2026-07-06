Prisión para un conductor ebrio y drogado que atropelló y mató a un joven que se bajó de su coche accidentado en Alicante

Los dos accidentes mortales ocurridos desde el pasado viernes en las carreteras de Alicante y El Campello acabaron además con la detención de dos conductores, ambos de 46 años, por homicidio imprudente tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas. Uno de ellos ingresó en prisión provisional el pasado sábado, mientras que el otro conductor, que circuló en sentido contrario varios cientos de metros, ha pasado este lunes a disposición del juzgado de guardia y la Fiscalía también ha solicitado que se acuerde su encarcelamiento.

El siniestro mortal de Alicante ocurrió el pasado viernes por la tarde en la autovía de circunvalación de Alicante. Como publicó este diario, un joven de 28 años falleció tras ser atropellado después de sufrir un accidente de tráfico en la A-70 y bajarse del vehículo.

El atropello mortal ocurrió sobre las siete de la tarde en el kilómetro 13 de la autovía A-70 en sentido Valencia, a la altura de Villafranqueza en Alicante. Dos turismos se vieron implicados en una colisión por alcance y el joven de 28 años que conducía uno de los coches se bajó para ver lo sucedido y señalizar el siniestro.

Sin embargo, acabó siendo arrollado mortalmente por un turismo conducido por un español de 46 años que dio positivo en anfetaminas en el test de drogas y una tasa de 0,93 en la prueba de alcoholemia, más del triple de lo permitido. La investigación de la Guardia Civil de Tráfico ha revelado que, antes del atropello mortal, al menos otro coche sí esquivó al joven.

La Guardia Civil de Tráfico procedió a la detención del conductor que atropelló al joven por delitos de homicidio imprudente grave y contra la seguridad vial.

El conductor arrestado fue puesto a disposición judicial este pasado sábado y la magistrada de la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante acordó, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional del detenido por el accidente mortal.

Al día siguiente del envío a prisión de este conductor, un motorista de 50 años falleció en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-332, a la altura del kilómetro 22, en la zona de La Coveta Fumà, en el término municipal de El Campello. Un coche que circuló varios centros de metros en sentido contrario en el enlace vial de la N-332 a la antigua N-332 chocó frontalmente contra una moto, cuyo conductor falleció.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local de El Campello y de la Guardia Civil de Tráfico. El conductor del turismo, de 46 años, resultó herido y fue detenido después de dar positivo en cannabis y cocaína en el test de drogas y en las pruebas de alcoholemia practicadas tras el accidente también dio positivo, una tasa de 0,30.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el conductor del coche y una mujer de 52 años que acompañaba al conductor de la moto que falleció fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant.

El conductor del coche no presentaba lesiones graves y este lunes ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Alicante, donde la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión provisional, según fuentes judiciales.

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La llegada de la temporada estival parece que se traduce en una mayor presencia de conductores que no dudan en ponerse al volante bajo los efectos del alcohol o las sustancias estupefacientes. Además de estos dos siniestros mortales, el pasado 18 de junio fue detenido otro conductor ebrio de origen magrebí que se dio a la fuga tras atropellar con su coche a una joven de 20 años que circulaba en una motocicleta de autoescuela. La víctima sufrió un politraumatismo y tuvo que ser evacuada en un helicóptero medicalizado.