Prisión sin fianza para el doble asesino machista de Alicante

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen machista de la Cañada del Fenollar de Alicante. Tras más de tres días ingresado en el Hospital Universitario de Sant Joan, una comisión judicial se ha trasladado al centro sanitario para tomarle declaración. El hombre había tratado de acabar con su vida tras matar presuntamente a su mujer de 55 años y a su hija de 20 y además de causar heridas a otra hija de 26. La joven superviviente del doble crimen seguía recuperándose de sus lesiones en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, a casi siete kilómetros de distancia de donde está ingresado el presunto agresor. Fue su llamada la que alertó a las Fuerzas

La magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado esta tarde el encarcelamiento. La magistrada se ha desplazado junto con la comisión judicial al centro hospitalario donde sigue ingresado el sospechoso para tomarle declaración. El hombre llevaba allí hospitalizado desde el pasado jueves por la noche y custodiado por la Guardia Civil. Este lunes se cumplía el plazo límite de 72 horas para que el detenido pasara a disposición judicial. Sin embargo, todavía no ha recibido el alta médica por las lesiones que se autoinfligió tras el doble crimen. El hospital iba a darle el alta el pasado sábado, pero el detenido de 53 años se desvaneció cuando se lo iba a llevar la Guardia Civil y se quedó ingresado. Hasta última hora de este lunes, no se sabía si se iba a poder celebrar la comparecencia de prisión en el juzgado. Hasta que finalmente ha sido la comisión judicial la que se ha desplazado al centro y le ha tomado declaración en la zona de seguridad del centro sanitario.

El arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa y será conducido directamente por las fuerzas de seguridad a un centro penitenciario una vez que reciba el alta hospitalaria.

Alejamiento

La magistrada también le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado inhibirse de las actuaciones practicadas este lunes en favor de su compañera de la plaza 2 de la misma sección, que ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos y es la competente para proseguir con la instrucción de la causa.

Como ya publicó este diario, el detenido, de 53 años, es el responsable de una conocida churrería de la localidad de San Vicente del Raspeig. El jueves por la tarde acabó con la vida de su mujer, Lourdes, de 55 años, y de su hija Lucía, de 20 en un suceso que ha dejado conmocionadas a las dos poblaciones. El domicilio familiar está ubicado en San Vicente mientras que los hechos se registraron en una segunda vivienda en la partida de La Cañada del Fenollar. La familia vivía en la calle Castellet, muy cerca de los juzgados de San Vicente, donde el presunto autor regentaba la churrería, muy conocida en la ciudad, que está situada en el mismo vial y justo enfrente de la casa.

Las autopsias realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Alicante confirmaron que las dos mujeres presentan heridas de arma blanca que les provocaron la muerte. La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias de este doble crimen y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista, de hecho, el sospechoso ha pasado a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer. No constan denuncias previas por malos en tratos en esta pareja en el Sistema VioGén.

Minutos de silencio

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha manifestado tras un minuto de silencio convocado el repulsa por los crímenes que Andrea, la hija que resultó herida de gravedad, "está muy conmocionada" y "afectada", y ha añadido que tuvo la oportunidad de hablar con ella "y la verdad es que no le salía la palabra del cuerpo". "No podía hablar prácticamente" y dijo que "su situación actual era que no tiene abuelos maternos, que tiene paternos, y que "ya no le queda ninguna hermana", solamente un tío como apoyo familiar, ha reseñado.

"Cuando te enfrentas a un caso de este tipo y hablas con los afectados vivos te llega muy profundamente" y "la sociedad entera" debe "responder ante ello", ha subrayado. El subdelegado del Gobierno ha trasladado "nuestro cariño a la familia y, sobre todo, a Andrea, que se ha quedado huérfana" a causa de la violencia de género, que "destruye familias".

En el puesto de mando avanzado (PMA) del incendio de Soneja (Castellón) la Delegación del Gobierno en la Comunidad ha celebrado otro minuto de silencio por estos crímenes machista, acto en el que también han participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la subdelegada del Gobierno en la provincia castellonense, Antonia García Valls, entre otras autoridades.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia y amistades de las víctimas y ha condenado "la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo". En lo que va de 2026, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España asciende a 27, "cinco de ellas en la Comunidad Valenciana", ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Por toda la Comunidad se han sucedido minutos de silencio en señal de recuerdo a las víctimas. El Ayuntamiento de Alicante, en cuyo término municipal se registraron los asesinatos, ya hizo uno el pasado viernes. Asimismo, en la Universidad de Alicante (UA) la comunidad universitaria se ha dado cita en la Plaza de la Igualdad del campus de Sant Vicent del Raspeig para sumarse al minuto de silencio convocado por la institución, a través de su Unidad de Igualdad.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha tomado la palabra para recordar que "este doble asesinato ha conmocionado profundamente" a la provincia. "La violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad estructural que persiste en nuestra sociedad. No se trata de hechos aislados, sino de una realidad que exige una respuesta firme, constante y comprometida por parte de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía", ha aseverado.

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En el caso de otros municipios, los ayuntamientos de València y Castellón se han sumado a esta concentración, convocada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).