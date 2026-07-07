Sucesos
Desarticulan una red que explotaba a repartidores en Elda, Petrer, Monóvar y Sax: 0,60 euros por paquete entregado
La Policía Nacional detiene a cinco personas por un entramado que operaba desde una nave en Elche con jornadas maratonianas sin contrato y retribuciones mínimas
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular que trabajaban como repartidores en varias localidades de la provincia de Alicante. La operación se ha desarrollado en Elda, Petrer, Monóvar y Sax y se ha saldado con la detención de cinco personas.
Los arrestados están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal. Tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Elda.
Según la investigación realizada por agentes de la Comisaría de Elda-Petrer, la organización operaba bajo la apariencia de empresas de logística y utilizaba una nave industrial situada en Elche como punto desde el que se coordinaba la distribución masiva de paquetes procedentes de empresas chinas. Desde allí, los responsables habrían organizado una estructura jerarquizada compuesta por cabecillas, intermediarios y repartidores.
Vulnerabilidad
Los trabajadores, en su mayoría ciudadanos extranjeros en situación irregular, eran captados aprovechando su vulnerabilidad y necesidad económica. De acuerdo con la Policía Nacional, eran sometidos a jornadas de hasta siete días a la semana y más de diez horas diarias, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.
La retribución que percibían rondaba los 0,60 euros por paquete entregado, lo que suponía ingresos mensuales aproximados de entre 600 y 900 euros. Los intermediarios subcontrataban cada día a entre 15 y 20 repartidores para atender la actividad de reparto en distintas localidades alicantinas.
La red estaba presuntamente liderada por dos personas que dirigían la operativa y gestionaban la aplicación utilizada para el reparto. Además, contaban con colaboradores encargados del transporte, la coordinación local y la distribución de los pagos.
Con esta actuación, la Policía Nacional ha destacado su compromiso en la lucha contra la explotación laboral y la trata de seres humanos, especialmente en aquellos casos en los que las víctimas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
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