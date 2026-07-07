Sucesos
Dos heridos en una colisión de vehículos en la carretera de la Cantera en Alicante
El choque se ha producido al no respetar un coche la prioridad de paso en un semáforo y bomberos han excarcelado a dos personas atrapadas en un turismo
Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la carretera de la Cantera en Alicante al colisionar dos turismos, según fuentes municipales.
Según los primeros datos recogidos por la Policía Local de Alicante, el siniestro se ha producido poco después de las cuatro de la tarde cuando un turismo no ha respetado la prioridad de paso en un semáforo de la carretera de la Cantera y ha colisionado contra otro vehículo.
Dos personas han quedado atrapadas en uno de los vehículos y han tenido que ser excarceladas por bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante.
Ambulancias
Al lugar del accidente han acudido también patrullas de la Policía Local y grúas para retirar los coches accidentados, así como varias ambulancias, una de ellas del SAMU.
Según fuentes de la Policía Local, las dos personas heridas se quejaban de dolor en todo el cuerpo y han sido evacuadas a un centro hospitalario. En un principio no presentan lesiones muy graves, salvo que en el hospital diagnostiquen otra patología tras las pruebas que les practiquen.
El accidente ha provocado inicialmente problemas de circulación en sentido a la Albufereta y la Policía Local ha regulado el tráfico hasta que se ha restablecido la normalidad en la carretera de la Cantera.
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