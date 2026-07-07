Trasladan a la prisión de Fontcalent al acusado de asesinar a su mujer y a una hija y acuchillar a otra en Alicante

El hombre de 53 años acusado de asesinar a puñaladas a su esposa, de 55, y a una hija de 20 años el pasado jueves en la partida de La Cañada del Fenollar en Alicante ya se encuentra recluido en la prisión de Fontcalent. El asesino machista de María Lourdes y Lucía, que también acuchilló a otra hija de 26 años que sobrevivió al ataque al refugiarse en el cuarto de baño, ha recibido el alta médica esta mañana en el Hospital de Sant Joan d'Alacant, donde estaba ingresado a causa de las heridas que se provocó.

La Guardia Civil, que estaba custodiando al detenido desde su ingreso el pasado jueves por la noche, ha procedido a trasladarlo este martes por la mañana al centro penitenciario de Alicante I en Fontcalent tras acordarlo así ayer la magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia.

Tras llegar al centro penitenciario ha quedado recluido inicialmente en el departamento de ingresos, como se hace habitualmente, y los responsables de la prisión de Fontcalent han activado el protocolo de prevención de suicidio (PPS).

Solo el hecho de que se autolesionara tras cometer el doble asesinato ya justifica la activación del PPS, que suele contemplar la asignación de un interno de confianza que actúa como "preso sombra" y se encarga de vigilar, acompañar y asistir a su compañero de celda con el objetivo principal de evitar conductas autolesivas o suicidios.

Aunque la instrucción de la causa se tramita en la Plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, la magistrada de la Plaza número 3, en funciones de guardia, acudió este pasado lunes junto con la comisión judicial al Hospital de Sant Joan para tomar declaración al acusado del crimen.

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Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa.