Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven

La Policía Nacional ha detenido a dos varones de 23 y 37 años que trabajan en una discoteca de la zona centro de Alicante como presuntos autores de sendas agresiones sexuales, una de ellas con penetración, denunciadas por una menor de 17 años y una joven de 18.

Los hechos denunciados que investiga la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Policía Nacional ocurrieron supuestamente sobre la una y media de la madrugada del pasado 27 de junio en una discoteca de la zona de la Rambla de Méndez Núñez en Alicante.

Según los datos aportados en sus respectivas denuncias por las víctimas, que son amigas, accedieron a la discoteca tras recibir una invitación de una relaciones públicas y una vez dentro entablaron conversación con dos empleados del establecimiento.

La conversación continuó entre consumiciones que invitaron los empleados y al final uno de ellos, el detenido de 23 años, acabó yendo a los aseos con la menor. Una vez en el cuarto de baño comenzaron una relación consentida, pero cuando ella le pidió que parase, que no quería continuar y quería irse, el ahora arrestado hizo caso omiso y presuntamente acabó agrediéndola sexualmente con penetración, según la denunciante.

La otra amiga denunció también a la Policía Nacional que fue víctima de tocamientos libidinosos por parte del otro empleado detenido.

La menor que ha denunciado agresión sexual con penetración acudió a un centro sanitario para ser examinada antes de formalizar al día siguiente la denuncia ante la Policía Nacional.

La Policía Nacional trata de aclarar si los hechos denunciados fueron grabados con un teléfono móvil en el interior de la discoteca.

Las detenciones fueron realizadas este martes por los agentes de la UDEV y los dos empleados de la discoteca han pasado este miércoles a disposición del juzgado de guardia de Alicante.