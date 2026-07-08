Doce detenidos en Alicante en una operación internacional contra una red de tráfico de personas y drogas entre Argelia y España

La provincia de Alicante ha sido uno de los principales escenarios de una operación internacional contra una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España. La investigación, coordinada por EUROPOL y EUROJUST, se ha saldado con 20 detenidos, de los que 12 han sido arrestados en Alicante.

La operación ha sido desarrollada por la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Nacional de Francia, la Policía Federal de Bélgica y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La red tenía presencia en España, Bélgica, Argelia, Marruecos y Francia y operaba con una estructura transnacional vinculada tanto al traslado irregular de migrantes como al transporte de sustancias estupefacientes.

Según la investigación, la organización estaría detrás de la entrada irregular en España de más de 400 migrantes y de un episodio migratorio en el que 12 personas fallecieron tras el hundimiento de una embarcación en aguas del Mediterráneo.

La investigación arrancó tras un naufragio con 12 desaparecidos

La investigación policial comenzó en octubre de 2022, después del hundimiento de una embarcación que transportaba migrantes desde Argelia hacia España. En aquel episodio desaparecieron 12 personas en el Mediterráneo.

A partir de las declaraciones de varios testigos y de las pesquisas abiertas, los agentes detectaron la presencia en España de una organización criminal dirigida por un clan familiar asentado en Bélgica, que utilizaba territorio español como base para sus operaciones de tráfico de drogas y personas.

Una red con base operativa en Alicante

La organización contaba con dos ramas principales e interdependientes: una establecida en Bélgica y otra en España. La rama española era la encargada de gestionar la ruta marítima con Argelia, mantener las embarcaciones, coordinar a los pilotos, almacenar la droga en inmuebles utilizados como guarderías y poner en marcha medidas de seguridad para evitar la detección policial.

Esta estructura en España estaba dirigida por un investigado que actualmente se encuentra en prisión y que, según la Policía, impartía instrucciones a los miembros de la red asentados en la provincia de Alicante.

Los investigadores atribuyen a esta rama española la preparación de las embarcaciones, la disponibilidad de pilotos y combustible, así como la coordinación de las salidas desde la costa argelina y los desembarcos en territorio español.

Migrantes captados en Argelia y traslados de hasta 10.000 euros

La actividad criminal comenzaba con la captación de migrantes en Argelia. Miembros de la organización ofrecían los servicios de transporte hacia España y, una vez abonadas las cantidades acordadas, los migrantes eran trasladados a viviendas de seguridad, donde permanecían ocultos hasta que las condiciones marítimas y meteorológicas permitían iniciar la travesía.

Por cada persona trasladada, la red cobraba entre 8.000 y 10.000 euros en origen. Los investigadores han acreditado la introducción de al menos 400 migrantes, lo que habría generado un beneficio cercano a los cuatro millones de euros.

Lanchas potentes y sin seguridad para los migrantes

Los traslados se realizaban en lanchas de gran potencia, sin medidas de seguridad para los migrantes. Cuando las condiciones eran favorables, los responsables de la organización en España daban la orden a la rama argelina para movilizar a las personas hacia puntos concretos de la costa de Argelia, donde se producía el embarque.

Los pilotos salían desde distintos puntos del litoral español y realizaban paradas previamente seleccionadas para cargar el combustible necesario para la travesía. Esa práctica, conocida como “petaqueo”, permitía abastecer las embarcaciones durante los desplazamientos.

Las mismas lanchas servían para transportar droga

La investigación apunta a que las embarcaciones no solo eran utilizadas para introducir migrantes en España. También servían para transportar hacia Argelia droga sintética y cocaína procedente del norte de Europa.

La rama belga de la organización constituía la sede del clan familiar que formaba la cúpula de la red. Desde Bélgica se coordinaba el envío de drogas de síntesis y cocaína hacia el sur, utilizando vehículos modificados con compartimentos ocultos para su transporte por carretera.

Una vez en España, la droga era almacenada en inmuebles utilizados como guarderías y después podía ser embarcada hacia Argelia. La Policía calcula que, sumando los beneficios del tráfico de personas y del transporte de drogas sintéticas, la organización pudo obtener ganancias de hasta ocho millones de euros.

Colaboradores en Argelia, pilotos marroquíes y captadores en Francia

La estructura de la organización se extendía por varios países. En Argelia, contaba con colaboradores encargados de captar clientes, recaudar el dinero y preparar las salidas marítimas.

La red disponía además de pilotos marroquíes especializados en la navegación de embarcaciones rápidas. En Francia, por su parte, tenía captadores y también uno de los principales destinos finales de muchos de los migrantes que llegaban a España.

Violencia, armas y ajustes de cuentas

La Policía sostiene que la organización no dudaba en utilizar la violencia para mantener la disciplina interna y proteger sus operaciones. Los investigadores señalan el uso de armas de fuego en ajustes de cuentas con otras organizaciones criminales y para evitar los llamados “vuelcos” de droga, es decir, robos entre grupos dedicados al narcotráfico.

Durante los registros se han intervenido dos armas de fuego en Bélgica, una de ellas sustraída, además de un arma simulada y un arma larga en España.

Veinte detenidos en España y Bélgica

La fase final de la operación se ha desarrollado de forma simultánea en España, Bélgica y Francia, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia - Plaza Dos y con coordinación de EUROPOL y EUROJUST.

Dos de los detenidos en la operación. / POLICÍA NACIONAL

En total han sido detenidas 20 personas: 16 en España y 4 en Bélgica. En España, los arrestos se han practicado en las provincias de Alicante, con 12 detenidos; Madrid, con 2; Vitoria, con 1; y Murcia, con 1. De los arrestados en España, cuatro han ingresado en prisión provisional. En Bélgica, una de las cuatro personas detenidas también ha ingresado en prisión.

Además, dos de los principales investigados tenían órdenes de detención para extradición solicitadas por Argelia por tráfico de drogas.

Once registros, ocho de ellos en Alicante

La operación ha incluido 11 entradas y registros, de las cuales ocho se han practicado en la provincia de Alicante y tres en Bélgica.

Durante los registros, los agentes han intervenido dos embarcaciones rápidas utilizadas para el tráfico de personas y drogas. Una de ellas estaba equipada con un motor de 300 caballos y la otra con dos motores de 250 caballos.

También se ha incautado un vehículo tipo pick-up utilizado para botar las embarcaciones al agua, un motor fueraborda de 40 caballos, 27 petacas de combustible y abundante documentación relacionada con la adquisición de embarcaciones y motores.

Droga, dinero, teléfonos y material logístico

Además de las embarcaciones y las armas, los agentes han intervenido 1.179 gramos de MDMA en polvo, cinco básculas de precisión, 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en efectivo.

La Policía también ha incautado abundante material logístico vinculado a la actividad de la organización, tanto para la preparación de las travesías marítimas como para el transporte y almacenamiento de droga.

La operación, por su alcance internacional y por el peso de la estructura asentada en Alicante, supone un golpe contra una red que combinaba el tráfico de personas desde Argelia con rutas de droga procedentes del norte de Europa y destino final en el norte de África.