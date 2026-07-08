La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales

La isla de Tabarca cuenta desde mediados del pasado junio con un dispositivo especial de vigilancia diseñado por la Guardia Civil para reforzar durante el verano la seguridad de los turistas y proteger la reserva marina. Las infracciones cometidas por las motos náuticas y los fondeos ilegales en zonas de protección de la reserva marina acaparan las actuaciones de los agentes y este año se incidirá sobre todo en prevenirlas y combatirlas.

Así lo ha anunciado esta mañana el coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato, que ha presentado el dispositivo de seguridad en la isla de Tabarca junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda; el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero; y el jefe de Operaciones de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Darder.

Un momento de la presentación del plan de vigilancia en Tabarca. / Delgado

Según el coronel Poyato, las motos de agua suelen causar bastantes problemas al no respetar las zonas de baño y además hay muchas que no llevan la documentación en regla.

El subdelegado del Gobierno ha solicitado a los turistas que visitan la isla que respeten las normas y cuiden Tabarca "como si fuera el salón de su casa". Pineda ha añadido que hay que "compatibilizar al disfrute de la isla con la seguridad y la conservación del entorno natural".

El dispositivo especial de seguridad de la Operación Tabarca 2026 se mantendrá hasta el próximo 15 de septiembre con el objetivo de reforzar la vigilancia durante los meses de mayor afluencia turística. El operativo contempla presencia diaria de agentes de distintas unidades del Cuerpo tanto en tierra como en el entorno marítimo de la isla.

Agentes del Seprona y Policía Local en Tabarca. / Delgado

La actuación busca mejorar la seguridad ciudadana, controlar el tráfico marítimo, prevenir infracciones y proteger el valor ambiental de la reserva marina de Tabarca.

Tabarca, perteneciente al término municipal de Alicante, cuenta con 65 habitantes censados y es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Durante el verano puede recibir alrededor de 3.000 visitantes diarios, una cifra que en agosto puede llegar a 5.000 personas los fines de semana, según el edil Julio Calero. Este notable incremento de población flotante obliga a reforzar los recursos de seguridad y atención ante posibles incidencias.

El dispositivo está coordinado por la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de Alicante y moviliza a unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de San Vicente del Raspeig, la USECIC de Alicante y Torrevieja, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el Servicio Marítimo Provincial y el Seprona, según ha explicado el teniente coronel Darder.

Prevención de delitos

Entre sus funciones figuran la prevención de delitos e infracciones administrativas, la protección de los bienes de residentes y visitantes, la respuesta ante emergencias, la vigilancia del tráfico marítimo, el control del fondeo de embarcaciones y la supervisión de actividades subacuáticas y recreativas.

Autoridades asistentes a la presentación del plan de vigilancia en Tabarca. / Delgado

La operación también pone el foco en la protección medioambiental de la reserva marina de Tabarca, la primera declarada en España y uno de los principales atractivos naturales de la isla. La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar las normas que regulan el fondeo, el buceo y otras actividades recreativas para preservar este espacio protegido.

El despliegue se desarrollará en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante, la Policía Local y el resto de administraciones con competencias en el entorno marítimo y medioambiental. El objetivo es compatibilizar el uso turístico de Tabarca con la seguridad de quienes residen o visitan la isla y con la conservación de su patrimonio natural.

Por parte de la Policía Local hay dos agentes diarios y de viernes a domingo aumentan a cuatro por la mayor presencia de turistas, según Julio Calero.

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La Guardia Civil recomienda a quienes se desplacen a Tabarca planificar la jornada con antelación, llevar agua suficiente y protección solar, localizar a la llegada los puntos de seguridad y asistencia sanitaria, mantener vigiladas las pertenencias personales y seguir las indicaciones del personal desplegado y de los paneles informativos.