Desmantelan seis fábricas ilegales de tabaco en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales internacionales asentadas en España dedicadas a la fabricación clandestina de tabaco, en una macrooperación con registros en Alicante y otras cinco provincias, donde han desmantelado seis factorías clandestinas de cigarrillos varias provincias, una de las cuales se encontraba en Crevillent. El dispositivo se ha saldado con 51 detenidos, de los cuales más de la mitad en las provincias de Alicante y Murcia, 23 registros en domicilios, inmuebles y naves industriales.

Según la Guardia Civil, los agentes han intervenido más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco, con un valor estimado superior a los 10 millones de euros. La producción diaria de las organizaciones investigadas podía alcanzar los 7,8 millones de cigarrillos durante el periodo analizado.

La operación se ha desarrollado en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo. La investigación ha sido dirigida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con el EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante y el apoyo de unidades de las otras provincias afectadas.

Imagen de la operación de la UCO. / INFORMACIÓN

Una de las dos operaciones, denominada “Maidan-Cigalike”, ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Elche, donde se acordó la libertad bajo fianza del presunto responsable de la trama y otras dos personas, las tres defendidas por el abogado Aitor Esteban Gallastegui. La segunda operación, bajo el nombre “Vernisa”, ha sido supervisada por un tribunal de Tarancón, en Cuenca, y ambas han estado coordinadas con la Fiscalía.

La Guardia Civil atribuye a los grupos investigados una red de producción y distribución de tabaco de contrabando con ramificaciones internacionales. Las pesquisas arrancaron hace más de siete años, a partir de informaciones recibidas a través de Europol y de autoridades de Polonia y Lituania sobre grupos criminales con actividad transnacional en la Unión Europea. Entre los principales objetivos figuraba un ciudadano polaco itinerante en España y vinculado a estas actividades desde 2016.

Proceso de fabricación

Las fábricas desmanteladas estaban organizadas para cubrir todo el proceso: fabricación, empaquetado y almacenamiento. Los investigadores también hallaron zonas habilitadas como residencia para los trabajadores, que permanecían alojados de forma permanente. La Guardia Civil señala que las condiciones variaban según el papel dentro de la organización: los encargados disponían de mejores espacios, mientras que otros trabajadores se encontraban en condiciones precarias y de hacinamiento.

Agentes de la Guardia Civil cuentan el dinero incautado. / INFORMACIÓN

En total, han sido desmanteladas cuatro fábricas activas y dos inactivas dedicadas a falsificar marcas de tabaco de reconocido prestigio. Además de la mercancía, los agentes han incautado 18 vehículos, dispositivos electrónicos encriptados, 170.000 euros en efectivo y armas de fuego. Entre los detenidos figuran dos personas huidas de la justicia polaca, que han sido puestas a disposición de los tribunales de ese país.

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La operación ha contado con una amplia cooperación internacional, con la participación de Europol, OLAF, la Policía Central de Investigaciones de Polonia, la Gendarmería Nacional Republicana de Portugal y el Servicio de Investigación Criminal de Aduanas de Lituania, entre otros organismos europeos. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.