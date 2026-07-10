Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renovación Carlos BañoOla de calorImputado antidisturbios profesoraInstrucciones curso 26/27Fiscalía absolución Begoña GómezEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sucesos

Capturan en Orihuela a un fugitivo buscado en Suecia por facilitar armamento al crimen organizado para atentados

El sospechoso está acusado también de colaborar con grupos que realizan ajustes de cuentas y contratan a menores como sicarios

Traslado del detenido en Orihuela.

Traslado del detenido en Orihuela.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Orihuela

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un fugitivo presuntamente vinculado con organizaciones criminales suecas y acusado en su país de facilitar munición y armamento para la comisión de atentados y otros delitos violentos.

El arresto se produjo en colaboración con la Policía de Suecia y en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por la Fiscalía sueca. Las autoridades españolas también ejecutaron una orden europea de investigación relacionada con el caso.

El sospechoso, asentado desde hace varios años en España, fue localizado por los investigadores y detenido el pasado jueves. Los agentes registraron además su domicilio en Orihuela, donde intervinieron varios dispositivos electrónicos cuyo contenido será analizado en busca de posibles pruebas.

Tráfico de armas en Suecia

Según la información policial, al arrestado se le atribuyen en Suecia delitos de tráfico de armas relacionados con el crimen organizado. Los investigadores lo consideran un presunto facilitador de armamento y munición para grupos implicados en atentados y ajustes de cuentas.

Las organizaciones investigadas recurrirían habitualmente a la captación de personas, en algunos casos menores de edad, para actuar como sicarios. Los contactos se realizarían a través de redes sociales, mientras que los pagos por los encargos se efectuarían mediante criptomonedas para dificultar su rastreo y preservar el anonimato de los implicados.

La operación ha sido desarrollada por el GRECO Levante de la Comisaría General de Policía Judicial y por la Comisaría General de Información.

La actuación se enmarca en la lucha contra las denominadas nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior (NADSI), que incluyen la criminalidad transnacional y las organizaciones con capacidad para infiltrarse en estructuras sociales, económicas, políticas o tecnológicas.

Noticias relacionadas

Tras su detención, el investigado fue trasladado ante el Tribunal de Instancia de Orihuela y ha quedado a disposición de la Audiencia Nacional, encargada de tramitar el procedimiento para su eventual entrega a las autoridades suecas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta ruta de senderismo está en Alicante y tiene de todo: río, bosque, molinos y hasta un tobogán de piedra natural
  2. Cazado el responsable de los vertidos fecales a la playa de l'Almadrava de El Campello
  3. Cuatro detenidos en Alicante y San Vicente tras perseguir a un coche cargado de armas de guerra desde Elche hasta Murcia
  4. La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales
  5. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  6. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  7. Alcoy propone mantener los Moros y Cristianos en fin de semana tras el rechazo a volver a las fechas tradicionales en 2027
  8. Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello

Capturan en Orihuela a un fugitivo buscado en Suecia por facilitar armamento al crimen organizado para atentados

Capturan en Orihuela a un fugitivo buscado en Suecia por facilitar armamento al crimen organizado para atentados

Primera evidencia de nanoplásticos en suelos antárticos

Primera evidencia de nanoplásticos en suelos antárticos

Asamblea general de Ineca en el Centro de Congresos de Elche

Asamblea general de Ineca en el Centro de Congresos de Elche

Santiago Carbó (Ineca): "Alicante tiene una oportunidad histórica. Ahora es el momento"

Santiago Carbó (Ineca): "Alicante tiene una oportunidad histórica. Ahora es el momento"

El Kettlebell Club Alicante brilla en el Mundial con un subcampeonato

El Kettlebell Club Alicante brilla en el Mundial con un subcampeonato

Pérez Llorca preside el Pleno del Consell en La Nucia para celebrar los 321 años de su fundación

Pérez Llorca preside el Pleno del Consell en La Nucia para celebrar los 321 años de su fundación

El juez pide a la Policía analizar si hay delito en los audios de Villarejo con Cospedal

El juez pide a la Policía analizar si hay delito en los audios de Villarejo con Cospedal

Ayuso sale bien ubicado de los Pirineos... aunque lejos del inalcanzable Pogacar

Ayuso sale bien ubicado de los Pirineos... aunque lejos del inalcanzable Pogacar
Tracking Pixel Contents