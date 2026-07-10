Capturan en Orihuela a un fugitivo buscado en Suecia por facilitar armamento al crimen organizado para atentados

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un fugitivo presuntamente vinculado con organizaciones criminales suecas y acusado en su país de facilitar munición y armamento para la comisión de atentados y otros delitos violentos.

El arresto se produjo en colaboración con la Policía de Suecia y en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por la Fiscalía sueca. Las autoridades españolas también ejecutaron una orden europea de investigación relacionada con el caso.

El sospechoso, asentado desde hace varios años en España, fue localizado por los investigadores y detenido el pasado jueves. Los agentes registraron además su domicilio en Orihuela, donde intervinieron varios dispositivos electrónicos cuyo contenido será analizado en busca de posibles pruebas.

Tráfico de armas en Suecia

Según la información policial, al arrestado se le atribuyen en Suecia delitos de tráfico de armas relacionados con el crimen organizado. Los investigadores lo consideran un presunto facilitador de armamento y munición para grupos implicados en atentados y ajustes de cuentas.

Las organizaciones investigadas recurrirían habitualmente a la captación de personas, en algunos casos menores de edad, para actuar como sicarios. Los contactos se realizarían a través de redes sociales, mientras que los pagos por los encargos se efectuarían mediante criptomonedas para dificultar su rastreo y preservar el anonimato de los implicados.

La operación ha sido desarrollada por el GRECO Levante de la Comisaría General de Policía Judicial y por la Comisaría General de Información.

La actuación se enmarca en la lucha contra las denominadas nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior (NADSI), que incluyen la criminalidad transnacional y las organizaciones con capacidad para infiltrarse en estructuras sociales, económicas, políticas o tecnológicas.

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Tras su detención, el investigado fue trasladado ante el Tribunal de Instancia de Orihuela y ha quedado a disposición de la Audiencia Nacional, encargada de tramitar el procedimiento para su eventual entrega a las autoridades suecas.