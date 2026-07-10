Investigan la muerte de un hombre hallado de madrugada en el puerto de Alicante

La Guardia Civil está investigando la muerte por un posible ahogamiento de un hombre indocumentado de origen magrebí cuyo cadáver ha sido descubierto la pasada madrugada en aguas del puerto de Alicante. La víctima es de entre 40 y 50 años, según fuentes cercanas al caso.

Según los datos recabados por la Guardia Civil, que ha sido alertada del hallazgo después de que la Policía Portuaria fuese avisada de la aparición del cuerpo, el fallecido estaba sentado en un banco cercano al Casino y poco antes de las seis se ha tirado al agua. Solo vestía unas bermudas y en el banco ha dejado una mochila con sus pertenencias, aunque no tenía documentación ni teléfono móvil.

Causas de la muerte

Tras lanzarse al agua el hombre ha acabado ahogándose, sin que se conozca con certeza si sabía nadar, si estaba afectado por la ingestión de alcohol o bien se ha arrojado voluntariamente con la intención de quitarse la vida. La Guardia Civil trata de aclarar las circunstancias de la muerte y está a la espera de la autopsia para avanzar en la investigación.

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La Guardia Civil saca el cadáver del hombre hallado en el puerto. / Alex Domínguez

Lo que sí está claro es que el cadáver no presenta signos externos de violencia, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El cuerpo ha sido recuperado del agua por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil poco antes de las ocho de la mañana y tras ser llevado en un su embarcación a su base ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para practicarle la autopsia. La Policía Judicial ha asumido la investigación del caso y trata de identificar a la víctima.