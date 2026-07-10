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Un muerto y dos heridos en una colisión frontal de vehículos en El Verger

Los servicios sanitarios han trasladado a un centro hospitalario a los dos lesionados tras no poder hacer nada por la víctima mortal del siniestro

Muere un hombre de 55 años en un accidente frontal en la N-332 en El Verger

Muere un hombre de 55 años en un accidente frontal en la N-332 en El Verger / INFORMACIÓN

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P. Cerrada

Alicante

Un hombre de 55 años ha perdido la vida y otras dos personas, dos varones de 30 años, han resultado heridas, una de ellas más graves, en una colisión frontal de dos vehículos ocurrida esta tarde en El Verger, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha ocurrido poco antes de las cinco y media de la tarde en el kilómetro 200,500 de la carretera N-332, dentro del término municipal de El Verger.

Por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, dos turismos han chocado frontalmente y un hombre español de 55 años y vecino de Dénia ha fallecido a causa del impacto.

Un vecino de Dénia muere en una colisión frontal en la N-332 a su paso por El Verger

Un vecino de Dénia muere en una colisión frontal en la N-332 a su paso por El Verger / INFORMACIÓN

En el otro turismo viajaban otras dos personas que han resultado heridas y al lugar han acudido, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los servicios sanitarios, los cuales no han podido hacer nada por salvarle la vida al hombre de 55 años. Por contra, han atendido a los dos heridos que viajaban en el otro coche implicado en la colisión y los lesionados han sido evacuados posteriormente a un centro hospitalario.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos también han acudido al lugar del accidente. Uno de los heridos ha podidoo salir por su propio pie y el segundo herido ha sido extraído del vehículo por los bomberos con una tabla de rescate. Una vez liberados de sus vehículos han sido puestos a disposición de servicios sanitarios, según el Consorcio de Bomberos.

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La Guardia Civil de Tráfico ha tenido que cortar temporalmente la circulación en este tramo de la N-332 para facilitar la asistencia a los heridos y la retirada con grúas de los coches accidentados.

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