La mujer que denunció que la encerraron tres meses en una casa por una deuda por droga no ratifica la denuncia

El juzgado de guardia de Alcoy acordó la semana pasada la libertad provisional sin fianza de dos personas detenidas por la Policía Nacional por la presunta detención ilegal de una mujer y su tía de 82 años tras retractarse la denunciante y decir que no estuvieron encerradas tres meses en la vivienda de los arrestados por una deuda de droga.

La denunciante, de 48 años, aseguró en sede judicial que acudió voluntariamente a la vivienda por su situación de drogadicción y los dos detenidos, defendidos por el abogado Alejandro Rodríguez Vidal, fueron puestos en libertad tras su comparecencia en la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy. La Policía arrestó a una tercera persona que también quedó libre tras declarar en dependencias policiales.

La Comisaría de Alcoy inició la investigación después de que una mujer declarara inicialmente ante la Policía que había estado encerrada junto a su tía, de 82 años, en un domicilio de Alcoy. Según esa primera versión, ambas erstaban retenidas en la vivienda desde marzo y la denunciante afirmó que la situación estaría relacionada con una deuda de 2.000 euros derivada del consumo de estupefacientes. También manifestó que uno de los investigados le habría obligado a permanecer en la casa hasta saldar dicha deuda y pensó que podría hacerlo con el dinero de dos pensiones por un valor de casi mil euros, pero todo lo contrario. La deuda aumentó, según la versión inicial.

Movimientos bancarios

La denunciante relató ante los agentes que no tenía permiso para salir a la calle y que únicamente habría abandonado la vivienda en dos ocasiones: una para solicitar una nueva cartilla bancaria y otra con motivo del ingreso hospitalario de su tía. También aseguró que se le habría retirado documentación bancaria, que se habrían realizado movimientos económicos sin su consentimiento y que había recibido amenazas si intentaba marcharse.

Tras la denuncia, funcionarios policiales acudieron al domicilio y en una de las habitaciones observaron un sistema improvisado de cierre en la puerta, ya inutilizado. En el interior de dicha habitación hallaron a una mujer de avanzada edad en estado de desnutrición y en condiciones de insalubridad, con suciedad, restos de comida y lo que parecían restos de excrementos.

La Policía Nacional detuvo tras la denuncia a dos varones de 19 y 29 años y una joven de 18 años. Sin embargo, la mujer cambió su versión en el juzgado y manifestó que había acudido voluntariamente con su tía al domicilio de los investigados. Asimismo, negó haber sido amenazada o agredida y afirmó que no había estado privada de libertad. También indicó que facilitó voluntariamente los números PIN y que no ratificaba su declaración policial.

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A la vista de esas manifestaciones y de las diligencias practicadas hasta ese momento, el juez acordó la libertad provisional sin fianza de los dos investigados. Ambos han quedado obligados a comparecer ante el juzgado cuantas veces sean llamados, así como a comunicar cualquier cambio de domicilio durante la tramitación del procedimiento.