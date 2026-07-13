Arrestado tras desmantelar una plantación de marihuana descubierta por un dron en Alicante

La Policía Nacional y la Policía Local de Alicante han detenido a un hombre de 48 años como presunto responsable de una plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda de la Zona Norte de la ciudad y descubierta gracias a un dron. Durante el registro del inmueble, los agentes intervinieron 190 plantas, material destinado al cultivo y 520 euros en efectivo.

La investigación comenzó a raíz de tres informes elaborados por agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local de Alicante. En ellos se advertía de la posible existencia de una plantación de marihuana oculta en una vivienda de esta zona de la capital alicantina.

Agentes en el inmueble donde estaba la marihuana. / INFORMACIÓN

La información fue analizada por los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional, que realizaron distintas comprobaciones para determinar qué actividad se desarrollaba en el interior del inmueble.

Vigilancia

Como parte de las pesquisas, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia en los alrededores de la vivienda. De esta manera comprobaron que en ella residía un hombre que, presuntamente, se encargaba de vigilar y mantener el cultivo.

Tras identificar plenamente al sospechoso, los agentes solicitaron autorización judicial para acceder al domicilio. La entrada y registro se llevó a cabo mediante el correspondiente mandamiento judicial y permitió descubrir una plantación "indoor" compuesta por 190 plantas de marihuana.

La vivienda carecía, además, de contrato con una empresa distribuidora de electricidad. Según las comprobaciones policiales, la instalación utilizada para abastecer los equipos de la plantación había sido conectada de manera ilegal a la red eléctrica.

Agentes junto a la plantación de marihuana. / INFORMACIÓN

En el dispositivo participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alicante. También intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional y miembros de la Unidad Canina de la Policía Local.

Además de las plantas, durante el registro se incautaron numerosos efectos empleados para el cultivo interior de marihuana y 520 euros en efectivo.

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El investigado, un hombre de nacionalidad española de 48 años que ya había sido detenido anteriormente por tráfico de drogas, fue arrestado como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.