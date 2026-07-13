La autopsia descarta lesiones violentas en el cadáver hallado en Torrevieja

Las últimas pesquisas realizadas durante el fin de semana sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en un chalé de una urbanización de lujo de Torrevieja apuntan a que no se trata de una muerte violenta, como se barajó en un principio. La autopsia, que está pendiente de completarse con más análisis que se realizarán en el Instituto Nacional de Toxicología, ha descartado la existencia de lesiones violentas como causa del fallecimiento, por lo que habrá que esperar a las pruebas complementarias para conocer cómo murió el hombre, de nacionalidad española.

El cadáver fue descubierto por el propietario del chalé el pasado viernes en el exclusivo y lujoso residencial de lujo de La Veleta en Torrevieja y la Guardia Civil acabó deteniendo a esta persona por su presunta implicación en un caso de homicidio, aunque ya está en libertad sin medidas cautelares.

Sin embargo, a raíz del resultado de la autopsia y la presentación en el juzgado de un «habeas corpus» por parte de los abogados defensores del arrestado, Iván Rodríguez Lorente y Francisco Miguel Galiana Botella, la Guardia Civil acordó el pasado domingo su puesta en libertad antes de cumplirse el plazo legal de 72 horas para ponerlo a disposición judicial, teniendo en cuenta además la colaboración prestada con los investigadores desde el hallazgo del cadáver.

El cuerpo, que estaba tendido en el suelo de una terraza exterior del chalé, presentaba alguna lesión que podría haber sido causada por algún objeto punzante y había bastante sangre, de ahí que se pensara inicialmente en una muerte de origen violento.

La víctima es un conocido del dueño del chalé y se desconoce la fecha exacta de su fallecimiento, aunque el forense estima que podría llevar un día muerto.

Siguen las indagaciones

Al descartar el informe forense las lesiones violentas como causa de la muerte, la Guardia Civil continúa con sus indagaciones para aclarar las circunstancias de este fallecimiento y no descarta ninguna hipótesis, entre ellas que las lesiones que motivaron la presencia de abundantes restos de sangre fueran causadas por una caída, ya fuera accidental o por otro motivo.

Los especialistas de la Guardia Civil estuvieron durante toda la tarde del pasado viernes realizando una inspección de la parcela del chalé donde apareció el cuerpo y las pesquisas continuaron al día siguiente para aclarar todas las dudas sobre la secuencia de hechos relatada por el propietario de la vivienda.

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Tras la puesta en libertad del arrestado, el dueño del chalé ha comparecido este lunes en el juzgado de Torrevieja que instruye la causa y, aunque sigue investigado mientras continúan las diligencias, no se ha acordado ninguna medida cautelar.