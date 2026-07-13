Tribunales
Condenados los dos patrones de una patera con trece inmigrantes interceptada frente a Alicante
La embarcación precaria se quedó sin gasolina a cinco kilómetros de la costa y los propios pasajeros llamaron a Emergencias
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos años y tres meses de prisión a dos hombres acusados de patronear una patera que trasladó a 13 inmigrantes desde Argelia hasta las costas alicantinas. La acusación se basaba en la declaración de un testigo protegido, que viajaba en la embarcación. Ambos se declararon culpable en el juicio. Los hechos se remontan a febrero de este año, cuando la embarcación partió desde la costa de Tipasa (Argelia). La organización criminal detrás de este viaje cobraba a cada uno de los inmigrantes 5.000 euros por el trayecto.
Para el traslado se utilizó una patera de fibra de vidrio de 5,5 metros de eslora, pintada de color azul y blanco, y equipada con un potente motor fueraborda de 600 caballos. Sin embargo, el viaje se realizó en condiciones de extrema precariedad: la embarcación carecía de cualquier tipo de medida de seguridad elemental para garantizar la integridad de los pasajeros.
A cinco kilómetros de la costa de Los Arenales del Sol (Elche), la patera se quedó sin gasolina. Los propios tripulantes se vieron obligados a llamar al teléfono de emergencias 112 para solicitar auxilio. Tras recibir la alerta, se activó un dispositivo de emergencia. La embarcación fue finalmente localizada alrededor de las 23:15 horas del 23 de febrero por efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.
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