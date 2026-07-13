Detenida en Callosa de Segura por gastarse 11.000 euros con la tarjeta de una mujer de 78 años

La Guardia Civil ha detenido en Callosa de Segura a una mujer por su presunta implicación en una estafa cometida mediante el uso de una tarjeta bancaria ajena cuya titular es una septuagenaria. La investigación comenzó después de que una vecina de 78 años denunciara numerosos cargos que no había autorizado y cuyo importe superaba los 11.000 euros.

Las pesquisas se desarrollaron dentro de la denominada operación «Hagivas» y el elevado número de operaciones obligó a los agentes a realizar un análisis exhaustivo de los movimientos asociados a la tarjeta. En total, estudiaron más de 3.000 transacciones entre pagos aceptados y operaciones rechazadas, cuyo volumen conjunto superaba los 75.000 euros.

Según la investigación, los hechos se habrían producido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese periodo, la tarjeta fue utilizada en establecimientos de distintas localidades de la Vega Baja, entre ellas Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, San Isidro y Albatera.

Grabaciones

Una parte fundamental de las pesquisas fue la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los comercios donde se efectuaron los pagos. El análisis de estas imágenes permitió a los investigadores identificar a la presunta responsable y proceder posteriormente a su detención en Callosa de Segura.

La mujer está considerada presunta autora de un delito de estafa. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.

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La investigación pone de relieve la complejidad de este tipo de delitos, en los que una gran cantidad de movimientos bancarios puede dificultar la identificación de las operaciones fraudulentas y obligar a contrastar información financiera con grabaciones y datos procedentes de numerosos establecimientos.