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FUEGO

El incendio de dos coches en El Campello, origen de una gran columna de humo negro

El fuego ha tenido lugar en la calle Sorolla, ubicada en Muchavista

El incendio de dos coches en El Campello provoca una gran columna de humo

El incendio de dos coches en El Campello provoca una gran columna de humo

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Una gran columna de humo negro. El incendio de dos coches en la calle Sorolla, ubicada en Muchavista, ha provocado una nube negra en El Campello que ha cubierto parte del cielo al final del día de este lunes. Así lo señalan fuentes del Ayuntamiento de la localidad, que también han indicado que uno de los vehículos es eléctrico.

Según ha indicado a este medio el Consorcio Provincial de Bomberos, el primer aviso del incendio en las inmediaciones de la parada del TRAM de Fabraquer se ha recibido a las 21.32 horas y a la hora de publicación de este artículo sigue abierta la intervención.

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El incendio de dos coches en Muchavista, visto desde la distancia.

El incendio de dos coches en Muchavista, visto desde la distancia. / Jose Navarro

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