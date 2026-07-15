Las comisarías de la provincia de Alicante se refuerzan con 152 agentes en prácticas

Las siete comisarías de la Policía Nacional en la provincia cuentan desde esta semana con 152 agentes en prácticas que van a completar durante un año su formación y se convertirán un refuerzo de la seguridad en las ciudades donde han comenzado a prestar servicio.

Los 152 policías se han repartido entre las comisarías de Alicante (48), Alcoy (8), Benidorm (32), Elche (40), Elda-Petrer (8), Orihuela (6) y Dénia (10)

Estos policías en prácticas pertenecen a la XLI promoción de Escala Básica y han sido presentados este miércoles en el auditorio del ADDA en Alicante. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha acudido a la presentación y ha pasado revista a la formación de los 152 policías acompañado del comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente.

Los agentes en prácticas mientras pasan revista a la formación. / PILAR CORTES

Además de completar su formación, los agentes en prácticas reforzarán las diferentes plantillas de las comisarías de la provincia durante la época estival con el fin de incrementar la presencia policial en la calle y en diversos planes de seguridad como «Turismo Seguro» y la «Operación Verano».

El subdelegado del Gobierno también ha estado saludando a responsables de las diferentes comisarías de la provincia, entre los que se encontraba el hasta ahora comisario jefe de Elche, Pedro Montore. Con motivo de la inminente jubilación a principios de agosto del comisario Matías Hernández como jefe provincial de Operaciones, Pedro Montore ha sido designado para sustituirlo como nuevo número dos de la Comisaría Provincial. Desde este miércoles Montore ya está prestando servicio en Alicante y la jefatura de Elche, mientras se designa a un nuevo comisario, la ha asumido el inspector jefe Roberto Sánchez.

Imágenes de los agentes en prácticas mientEl subdelegado del Gobierno y el comisario jefe provincial saluda al nuevo jefe provincial de Operaciones, Pedro Montore. / PILAR CORTES

El subdelegado del Gobierno ha felicitado al nuevo jefe provincial de Operaciones y ha resaltado sobre los 152 agentes en prácticas que estos efectivos van a estar durante un año formándose en las diferentes áreas de la Policía Nacional, como Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras, Policía Científica, Policía Judicial o Información. «Saldrán unos policías como deben ser y además con mucha vocación de servicio público», indicó el responsable de la Subdelegación del Gobierno.

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Refuerzo estival

Pineda ha destacado además que al incorporarse en esta época estival, cuando aumenta sensiblemente el número de personas que visitan de vacaciones la Costa Blanca, suponen un refuerzo extra para todos los operativos que la Policía Nacional ya tiene en marcha para garantizar la seguridad ciudadana durante este verano en las diferentes ciudades de la provincia donde está desplegado el Cuerpo. El subdelegado ha elogiado finalmente la formación que se ofrece a los policías y ha indicado que el Gobierno apuesta por una protección al ciudadano de la mejor calidad.