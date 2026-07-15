Desmantelado en Orihuela Costa un laboratorio que elaboraba golosinas con droga

La Guardia Civil ha desmantelado en Orihuela Costa un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración, transformación y envasado de sustancias estupefacientes, entre ellas chocolatinas y gominolas presuntamente adulteradas con droga. En la operación, denominada "Bobinali", han sido detenidos un hombre de 24 años y una mujer de 26, los cuales han ingresado en prisión provisional.

La investigación comenzó a finales de marzo, después de que agentes de la Unidad Local de Análisis de Riesgo del Servicio Fiscal y de Fronteras inspeccionaran en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat un paquete procedente de Tijuana, en México, y con destino a la provincia de Alicante.

El envío, declarado como material informático, contenía en realidad 2,5 kilos de metanfetamina ocultos en el interior de una bobina de cable de red, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

Efectos incautados. / INFORMACIÓN

Tras el hallazgo, los agentes organizaron una entrega controlada del paquete. El seguimiento fue asumido por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Alicante, al encontrarse en la provincia el destino final de la mercancía.

Las primeras comprobaciones permitieron determinar que los datos del destinatario eran falsos. El análisis de las pruebas condujo posteriormente hasta los dos sospechosos, quienes, según la investigación, utilizaban diferentes identidades para recibir numerosos envíos procedentes de distintos países y residían en una vivienda de Orihuela Costa.

Chocolatinas, gominolas y hongos alucinógenos

La operación culminó con el registro de la vivienda y la detención de sus dos moradores. En el interior, los agentes localizaron chocolatinas y gominolas de elaboración artesanal que podrían haber sido adulteradas con sustancias estupefacientes, de acuerdo con las pruebas preliminares realizadas sobre el terreno.

También se intervinieron hachís, aceite de hachís, setas alucinógenas y fármacos anfetamínicos presuntamente utilizados en la preparación de los productos. En total, fueron incautados 29 kilos de sustancias pendientes de análisis, además de precursores químicos, moldes, material de envasado, dinero en efectivo, teléfonos móviles y dispositivos informáticos.

En la planta superior del inmueble, los investigadores descubrieron además una instalación destinada al cultivo de hongos alucinógenos. Allí había numerosas cajas con producciones en diferentes fases de crecimiento y sustratos preparados para iniciar nuevos cultivos. La instalación sería compatible con las setas listas para su comercialización que fueron encontradas en la planta baja.

Un agente en el registro. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil advierte de la peligrosidad de los dulces adulterados con sustancias psicoactivas, ya que su aspecto puede resultar prácticamente indistinguible del de chocolatinas o golosinas convencionales. Las autoridades también enmarcan la investigación en el aumento de los intentos de introducción de metanfetamina en Europa desde México, aunque la nota oficial no atribuye a los detenidos una vinculación concreta con ninguna organización criminal.

A ambos arrestados se les atribuye inicialmente un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia, el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional.

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La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas actuaciones o detenciones relacionadas con los hechos.