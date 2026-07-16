La Guardia Civil destapa la venta de vapers a menores en nueve municipios de Alicante

La Guardia Civil ha detectado la venta de vapers y otros productos con nicotina a menores, así como la existencia de máquinas expendedoras que carecían de sistemas de verificación de edad, en nueve municipios de la provincia: Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Elda, l'Alfàs del Pi, La Nucia, San Vicente del Raspeig y La Vila Joiosa. La actuación se ha saldado con 22 inspecciones en las que se han detectado infracciones.

La investigación fue iniciada en abril de 2025 por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Calp, dentro de las actuaciones dirigidas a la protección de los menores. El operativo respondió a la preocupación por el aumento del uso de vapers entre los jóvenes y la baja percepción del riesgo asociada a estos productos.

Máquinas expendedoras

Tras las primeras comprobaciones sobre la normativa vigente, los agentes centraron las inspecciones en máquinas expendedoras que no disponían de mecanismos para impedir el acceso de menores y en establecimientos sobre los que existían indicios de venta de vapers sin verificar la edad de los compradores.

Las inspecciones permitieron constatar que en nueve establecimientos se vendían vapers y líquidos con nicotina a menores sin solicitar previamente un documento oficial que acreditara su edad. Además, los agentes localizaron una máquina expendedora sin sistema de control de edad situada a apenas 50 metros de la entrada de un instituto de educación secundaria.

Durante una de las actuaciones desarrolladas en l'Alfàs del Pi, la Guardia Civil detectó también que uno de los establecimientos inspeccionados vendía bebidas alcohólicas a menores de edad.

En total, los agentes realizaron 22 inspecciones con resultado de infracción. Diez correspondieron a establecimientos dedicados a la venta de vapers y otras doce a máquinas expendedoras que carecían de sistemas de control de edad. Las actuaciones se llevaron a cabo en los municipios de Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Elda, l'Alfàs del Pi, La Nucia, San Vicente del Raspeig y La Vila Joiosa.

Multas

La normativa vigente prohíbe la venta a menores de 18 años de productos susceptibles de liberar nicotina, así como de aquellos que imiten o induzcan al hábito de fumar. Las infracciones relacionadas con la venta a menores pueden ser calificadas como graves, con multas de entre 15.000 y 60.000 euros, mientras que las consideradas muy graves pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, en función de las circunstancias y de la resolución del órgano administrativo competente.

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La Guardia Civil recuerda a los responsables de estos establecimientos su obligación de comprobar la edad de los compradores cuando existan dudas y de adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso de los menores a productos cuya venta tienen prohibida.