Tres apresados por agresiones sexuales en la playa del Postiguet en Alicante

El incremento de las temperaturas de los últimos días ha llegado a Alicante acompañado de un aumento de las denuncias por agresiones sexuales. La Policía Local ha detenido en menos de 72 horas a tres hombres acusados de realizar tocamientos a mujeres y hombres en la playa del Postiguet e inmediaciones.

El caso más llamativo sucedió el pasado domingo por la tarde. Un joven magrebí fue apresado por agentes de la Policía Local que tuvieron que meterse en el agua con el uniforme puesto para detenerlo porque no paraba de atacar a mujeres que se estaban bañando. Según los datos recabados por los agentes, inicialmente se dirigió hacia un grupo de varias bañistas y comenzó a realizarles tocamientos en sus partes íntimas. Las bañistas huyeron del agresor, que a continuación realizó la misma acción con otras mujeres que disfrutaban de un baño.

El sospechoso fue finalmente apresado y entregado a la Policía Nacional para instruir las correspondientes diligencias. Los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) comprobaron que el detenido ya había tenido otro incidente ese mismo día por la mañana temprano y además había sido arrestado dos veces más en la última semana por delitos diferentes. Ninguna de las cinco víctimas identificadas por la Policía Local acudió a la Comisaría Provincial para declarar por la presunta agresión sexual y el joven fue puesto a disposición judicial este pasado lunes.

Espigón del Meliá

La segunda detención se produjo el lunes por la tarde después de que un joven de 18 años denunciara haber sido víctima de una agresión sexual. El joven relató a los agentes que estaba descansando en la zona del espigón del Meliá cuando se le acercó un varón de origen árabe y tras preguntarle por su edad le propuso mantener un encuentro sexual en un lugar más escondido. A continuación comenzó a tocarle sus partes íntimas, momento en que el joven lo apartó y salió corriendo para pedir ayuda a la Policía.

Con los datos de la descripción facilitados por la víctima, la Policía Local localizó y arrestó al sospechoso cuando caminaba por la orilla de la playa del Postiguet. El detenido, de origen magrebí, fue trasladado a la comisaría de Policía Nacional.

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La tercera agresión sexual fue denunciada el martes por la tarde y la Policía Local arrestó a un ciudadano de Guinea acusado de realizar tocamientos a una menor en el agua. El arrestado comenzó a increpar a unas menores que le llamaron la atención por el tocamiento y tras salir a la orilla se marchó pero fue localizado y arrestado poco después.