El Defensor del Pueblo investiga una queja sindical por la masificación en la cárcel de Fontcalent en Alicante

La prisión de Fontcalent está desbordada y ayer se produjeron tres incidentes graves con peleas entre presos de tres departamentos distintos de Alicante Cumplimiento, lo que provocó que fuesen aislados siete internos, según ha denunciado este viernes el sindicato de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM).

TAMPM asegura en un comunicado que la sobreocupación que sufre Fontcalent, tasada en casi un 200%, es el origen de la ola de violencia que impera en la cárcel. "Tu abandono me puede matar" afirma que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja sindical sobre la masificación en Fontcalent, en la que se denuncia la dejadez con la que Instituciones Penitenciarias gestiona la prisión alicantina.

"La masificación provoca tensiones y violencia diaria, agresiones y amenazas tanto al personal penitenciario como entre los internos", según el sindicato, que precisa que esta situación vulnera de forma frontal todas las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que exige condiciones de habitabilidad, seguridad y control incompatibles con el nivel actual de saturación del centro.

Pelea multitudinaria

La pelea multitudinaria se produjo a primera hora de la mañana en el módulo de internos multirreincidentes e inadaptados al régimen de vida carcelario, donde se registró un enfrentamiento entre dos grupos enfrentados, informa TAMPM. La intervención inmediata de los funcionarios permitió separar a los implicados y aplicar medidas urgentes. Este episodio refleja el deterioro de la vida en un departamento saturado y sin recursos suficientes para prevenir escaladas violentas.

Posteriormente, se registró una nueva pelea en el patio de otro departamento. Dos internos debieron ser separados y trasladados a la enfermería para valoración médica. El conflicto se originó por no respetar un turno de espera habitual dentro un módulo sobresaturado, al que a diario se suman 34 “paseantes” provenientes de otro módulo, una figura no regulada que ha sido objeto de la denuncia sindical. Durante la misma mañana de ayer, una interna agredió a otra, debiendo ser aislada.

TAMPM señala que estos tres incidentes, ocurridos en distintos departamentos y con motivaciones diversas, comparten un denominador común: "Fontcalent está desbordado. La masificación provoca violencia entre internos, ineficacia de los protocolos, improvisación en la gestión y un riesgo creciente para los trabajadores, que operan sin medios suficientes pero sobrados de profesionalidad, voluntad y experiencia".

Ante esta situación, el colectivo de trabajadores penitenciarios vuelve a exigir refuerzos inmediatos de plantilla, la reducción urgente de la masificación, la eliminación de paseantes y la implantación de protocolos de seguridad realistas que permitan recuperar la vida pacífica orden en los departamentos.

Los funcionarios denuncian que trabajan en condiciones de estrés permanente, sin medios suficientes, sin cobertura médica adecuada y sin apoyo institucional, lo que incrementa el riesgo de agresiones y deteriora gravemente a la salud laboral del personal.

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Además, los trabajadores reclaman la modernización de infraestructuras, la dotación de equipos de protección individual, la presencia estable de personal sanitario y la reapertura del módulo de aislamiento. El colectivo insiste en que sin estas medidas Fontcalent seguirá siendo un centro inseguro y estructuralmente fallido donde cada jornada laboral se convierte en una prueba de resistencia para quienes garantizan el funcionamiento del establecimiento