Una denuncia en San Vicente destapa una trama de falsos alquileres con estafados en varias provincias

Una denuncia presentada en San Vicente del Raspeig ha permitido a la Guardia Civil destapar una trama de estafas mediante falsos anuncios de alquiler que habría dejado víctimas en diferentes puntos de España y ocasionado un perjuicio económico superior a los 20.000 euros. La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad murciana de Alcantarilla y en Almería por su relación con las estafas.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig inició las pesquisas a mediados de febrero de este año después de que una persona denunciara haber transferido 900 euros para reservar una vivienda que, en realidad, no existía. Tras efectuar el pago, el supuesto arrendador bloqueó todo contacto con la víctima. Durante las negociaciones le había enviado fotografías de un DNI, una cartilla bancaria y una nota simple del Registro de la Propiedad, documentos que resultaron ser falsificados.

Más denuncias

A partir de este primer caso, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig detectaron coincidencias con otras denuncias presentadas en ciudades como Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia. El análisis permitió relacionar hasta el momento 16 estafas consumadas y varias tentativas, dentro de la denominada "operación Falkiler".

Los responsables publicaban en plataformas inmobiliarias anuncios de pisos completos situados en localidades con un mercado de la vivienda especialmente tensionado. Los inmuebles se ofertaban a precios sensiblemente inferiores a los habituales, una estrategia con la que buscaban atraer rápidamente a personas con recursos limitados o con dificultades para encontrar una vivienda.

Según la investigación, los sospechosos utilizaban diferentes números de teléfono registrados a nombre de terceras personas, con identidades presuntamente ficticias. Después de cometer varias estafas, abandonaban esas líneas para dificultar su localización.

También llegaron a emplear cerca de una veintena de cuentas bancarias de distintas entidades. Estas cuentas eran abiertas y cerradas en periodos breves y, en algunos casos, acababan bloqueadas por los propios bancos al detectar movimientos sospechosos.

Rastro del dinero

Uno de los principales obstáculos para los investigadores fue seguir el rastro de las cantidades defraudadas. El dinero transferido por las víctimas llegaba inicialmente a cuentas controladas por uno de los investigados y era distribuido inmediatamente entre otras cuentas vinculadas a la segunda persona implicada.

La utilización de múltiples domicilios, teléfonos a nombre de terceros y cuentas bancarias, unida a la dispersión geográfica de las denuncias, complicó la identificación y localización de los autores.

La colaboración de las entidades financieras permitió finalmente determinar el lugar desde el que se había cometido el delito. Una mujer de 25 años fue detenida en Alcantarilla, en la Región de Murcia, mientras que el segundo investigado, un hombre de 39 años, fue localizado y arrestado en Almería.

Ambos están investigados por los delitos continuados de estafa y falsificación de documento público y han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig, competente para hacerse cargo de la causa.

La Guardia Civil considera que los dos detenidos actuaban de manera itinerante en diferentes provincias y se servían de medios telemáticos que les permitían operar desde cualquier lugar.

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Ante este tipo de fraudes, el Instituto Armado recomienda desconfiar de las ofertas de alquiler con precios muy inferiores a los de mercado y no realizar pagos ni transferencias antes de visitar la vivienda y comprobar la identidad del supuesto propietario.