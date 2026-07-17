Sucesos
Detenido en Santa Pola por atropellar a una mujer en un camping de Guardamar y darse a la fuga
El caso se investiga como violencia de género al producirse el arrollamiento tras una discusión
Una mujer resultó herida en la tarde de ayer en Guardamar a causa de un atropello presuntamente intencionado en un camping del municipio. El autor, un joven de 25 años y pareja de la lesionada, se dio a la fuga en un coche con matrícula de Bélgica y poco después fue localizado y arrestado por la Policía Local de Santa Pola en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant.
Los hechos sucedieron en el camping Palm-Mar de Guardamar, donde un ciudadano belga atropelló de forma intencionada a la mujer y se dio a la fuga.
La Guardia Civil investiga el arrollamiento como un caso de violencia de género. Según los primeros datos recabados en el lugar, ambos mantuvieron una discusión previa y a continuación el varón la golpeó con el coche antes de darse a la fuga.
Las Fuerzas de Seguridad fueron alertadas del suceso y de la huida de un turismo con matrícula de Bélgica. Los servicios sanitarios también fueron avisados para atender a la víctima del atropello intencionado. Fuentes cercanas al caso indicaron en un primer momento a este diario que la mujer podría haber sufrido una fractura en una pierna, de acuerdo con una primera valoración médica. No obstante, posteriormente fue dada de alta al confirmarse que sus lesiones no revestían gravedad.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Guardamar y de la Guardia Civil. Tras la huida se dio aviso a las Policías Locales de municipios próximos y una patrulla de Santa Pola es la que localizó el coche en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant y procedió al arresto del conductor.
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