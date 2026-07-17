Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar

La Policía Nacional ha detenido a 60 personas en una operación contra una presunta trama de falsificación documental asentada en Orihuela. Los implicados habrían alterado resguardos de solicitud de protección internacional para que ciudadanos extranjeros en situación irregular pudieran ser dados de alta en la Seguridad Social y trabajar aparentemente de forma legal.

La investigación comenzó a finales de 2025, después de que la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Orihuela recibiera información sobre el uso de documentos presuntamente falsificados por ciudadanos de nacionalidad colombiana. Las primeras pesquisas se centraron en empresas agroalimentarias de distintas localidades de la Vega Baja y de la provincia de Murcia.

Según la Policía Nacional, los documentos manipulados eran resguardos genuinos de presentación de solicitudes de protección internacional. En la mayoría de los casos se modificaba la fecha de la solicitud para aparentar que el titular ya reunía las condiciones necesarias para obtener una autorización de trabajo. En otras ocasiones se sustituía la fotografía, lo que permitía que una persona utilizara la identidad y la documentación de un compatriota que había regresado a su país de origen.

Un locutorio en el centro de Orihuela

La primera fase de la operación se saldó con la detención de 12 trabajadores extranjeros. Los agentes también actuaron contra el administrador de la sociedad que los había contratado, al sospechar que conocía la irregularidad de la documentación presentada.

El avance de las pesquisas condujo a un locutorio situado en el centro de Orihuela y frecuentado por ciudadanos de origen sudamericano. Los investigadores consideran que en este establecimiento se manipulaban de forma recurrente los documentos originales aportados por los interesados. Tras una inspección, fueron detenidos el gerente del negocio y uno de sus empleados.

Administradores investigados

La operación se extendió posteriormente a otras empresas del sector. En una de ellas fueron arrestados cuatro trabajadores por presuntos delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil. También fue detenido el administrador único de la sociedad, a quien la Policía atribuye la falsificación de los documentos utilizados después para contratar a los empleados.

Los agentes localizaron además otra compañía que podría haber sido víctima del fraude, después de que parte de su plantilla hubiera presentado documentación presuntamente manipulada. La colaboración de empresas de la zona permitió identificar a nuevos implicados y elevar a 60 el número total de detenidos.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional mantiene abierta la operación y continúa con las investigaciones, por lo que no descarta nuevas detenciones.