La Fiscalía pide 36 años de cárcel para una banda detenida en Alicante tras asaltar doce viviendas

Una banda formada por cuatro presuntos ladrones y detenida posteriormente en Alicante se enfrenta a una petición conjunta de 36 años de prisión por una oleada de robos cometida en Mallorca. Los acusados habrían entrado en, al menos, doce viviendas, de las que sustrajeron principalmente joyas y relojes de alta gama.

La Fiscalía los acusa de delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y conducción temeraria. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama el pago de indemnizaciones cercanas a los 45.000 euros por los objetos sustraídos y los daños ocasionados durante los asaltos.

Los hechos se remontan a julio de 2025. Según recoge el escrito de acusación, los sospechosos viajaron hasta Mallorca en ferri y llegaron a la isla a bordo de un vehículo de alquiler. Durante varios días recorrieron diferentes puntos del territorio para buscar viviendas y acceder a su interior.

Una persecución antes del arresto en Alicante

La actividad del grupo quedó al descubierto cuando unos vecinos sorprendieron a los sospechosos durante uno de los presuntos robos. Los testigos avisaron de inmediato a la Guardia Civil, que logró localizar el vehículo utilizado por los acusados y les ordenó detenerse.

Sin embargo, los ocupantes del coche hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes y emprendieron una huida a gran velocidad. Este episodio es el motivo por el que la Fiscalía también atribuye a los procesados un delito de conducción temeraria.

Pese al dispositivo policial desplegado en Mallorca, los sospechosos consiguieron abandonar la isla sin ser interceptados. Su fuga, no obstante, terminó tiempo después en Alicante, donde fueron finalmente arrestados.

Durante la detención, los investigadores encontraron en poder de uno de los acusados numerosa documentación peruana presuntamente falsificada.

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Los cuatro procesados deberán responder ahora ante la Audiencia Provincial de Baleares por los doce asaltos que les atribuye la Fiscalía.