Un incendio en un cañaveral junto a la A-70 a la altura de Villafranqueza obliga a cortar un carril
Las retenciones llegan a los dos kilómetros
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Un incendio en una zona de cañaveral pegada a la autovía A-70, en el kilómetro 13 y ya pasado Villafranqueza, está obligando a cortar uno de los carriles de circulación en sentido Murcia, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.
Las retenciones en este momento alcanzan los dos kilómetros. El corte de un carril se ha realizado para que los bomberos, que ya se encuentran en el lugar, puedan extinguir el fuego.
El incendio está generando además una gran cantidad de humo, lo que dificulta la visibilidad en la vía. Además, se ha incorporado un medio áereo para controlar las llamas. El fuego se ha declarado sobre las 15:41 horas, según datos de la DGT.
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