Cinco detenidos por robos en Alicante, uno de ellos con la bandera de España tras la final del Mundial

Los ladrones no descansan y aprovechan cualquier momento para delinquir, especialmente si hay alguna celebración que pueda facilitar su actividad delictiva al pasar más desapercibidos. Ocurrió la pasada madrugada en plena celebración en Alicante del Mundial de Fútbol ganado por España, pero la Policía Nacional siempre está en alerta. Dos ladrones argelinos que entraron a robar en una vivienda fueron detenidos poco después cuando iban por la calle y uno de ellos llevaba la bandera de España colgada en el cuello, como si quisieran pasar desapercibidos aparentando ser unos aficionados más de fiesta.

Además de estos dos detenidos, la Policía Nacional ha arrestado desde el pasado viernes a otras tres personas por robos en Alicante, una de ellas con la ayuda de varios vecinos y de un agente que estaba fuera de servicio en el PAU 5. Las otras dos actuaciones se llevaron a cabo también gracias a la colaboración de ciudadanos que llamaron al 091 para alertar de robos o facilitaron información de interés a los agentes.

La detención de los dos falsos aficionados, de 41 y 44 años, fue realizada sobre las tres de la pasada madrugada en la zona de Benalúa Sur. La sala del 091 recibió una llamada de un vecino de una calle cercana a la avenida de Aguilera comunicando que escuchó fuertes golpes en la calle y al asomarse vio a una persona que había accedido con cuerdas a una vivienda y tras romper la ventana accedió al interior.

Empresa de alarmas

Mientras la Policía enviaba patrullas al lugar, se recibió otra llamada en la sala del 091 de una empresa de alarmas que había detectado la presencia de al menos un ladrón en la misma vivienda. Al llegar a la casa los ladrones ya habían huido, pero testigo les estuvo siguiendo mientras se escapaban y facilitó las características de los autores.

Pocos minutos después eran localizados los sospechosos en la calle Quintiliano, donde trataron de esconderse al detectar la presencia policial y tiraron a un arbusto una mochila con la cuerda usada para acceder a la casa, un gato hidráulico, una llave inglesa y un destornillador. Los dos sospechosos fueron detenidos por el robo, aunque el propietario de la vivienda inicialmente no ha detectado que le sustrajeran nada.

En otra actuación policial que tuvo lugar el pasado viernes por la mañana en el PAU 5 de Playa de San Juan, un ciudadano chileno al que no le constan antecedentes fue arrestado tras ser retenido por varios vecinos y un policía nacional que estaba fuera de servicio. Iba acompañado de un cómplice que está siendo buscado por la Policía.

Un vecino de una urbanización de la calle Músico Vicente Spiteri vio a una persona sospechosa que salía del portal hablando por teléfono y le decía a su interlocutor "tranquilo, que no hay nadie; yo te aviso". El vecino subió entonces a la primera planta y sorprendió a un ladrón con guantes que estaba manipulando la cerradura de la puerta de una vivienda.

El delincuente, al ser descubierto, salió corriendo y fue perseguido en la calle por varios vecinos y un policía nacional que estaba fuera de servicio y escuchó a la gente gritando y pidiendo ayuda para atrapar a un ladrón. El sospechoso fue interceptado y retenido hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

Por otro lado, este pasado fin de semana fue arrestado un argelino de 45 años que había sido identificado por la Policía Científica como autor de un robo cometido el pasado marzo en una autocaravana estacionado en el barrio del Garbinet en Alicante. El detenido ya tenía antecedentes por robos, tráfico de drogas y falsedad documental.

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La cuarta intervención policial sucedió el pasado viernes sobre las diez de la noche en la zona centro de Alicante. Un argelino de 41 años y una veintena de reseñas policiales en su historial delictivo fue detenido tras intentar huir por el tejado de un inmueble tras entrar a robar en una vivienda donde había dos mujeres.