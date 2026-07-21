Cuatro arrestados en Alicante de un grupo itinerante que roba al descuido a turistas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas acusadas de sustraer el teléfono móvil a una turista mediante el método del hurto al descuido. Tres de los sospechosos fueron sorprendidos en el momento del robo y el cuarto, que presuntamente realizaba labores de vigilancia, fue arrestado días después.

Los detenidos son dos hombres y dos mujeres, de entre 19 y 39 años, que supuestamente formaban un grupo itinerante de ladrones de origen bosnio especializado en robos en zonas turísticas de distintas localidades del litoral mediterráneo.

La intervención comenzó cuando agentes de paisano de la Comisaría de Distrito Centro observaron a cuatro personas que vigilaban las aglomeraciones de viandantes en una céntrica calle de Alicante. Su comportamiento despertó las sospechas de los policías, que iniciaron un seguimiento discreto.

Según la investigación, el grupo seleccionó como objetivo a una pareja que paseaba por la zona. Uno de sus integrantes se mantuvo alejado para vigilar el entorno, mientras otros dos se colocaron detrás de las víctimas para formar una pantalla. Al mismo tiempo, una de las mujeres se aproximó al bolso de la turista y extrajo el teléfono móvil sin que esta se percatara.

Los agentes intervinieron inmediatamente, recuperaron el terminal y detuvieron a los tres sospechosos que se encontraban junto a la pareja. El cuarto integrante logró abandonar el lugar antes de ser interceptado.

La Policía estableció entonces un dispositivo específico para localizarlo. El sospechoso fue detenido días después en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Alicante.

Desplazamientos por localidades turísticas

Las pesquisas posteriores apuntan a que los arrestados se desplazaban con frecuencia entre diferentes poblaciones turísticas para cometer hurtos, principalmente contra visitantes extranjeros.

Dos de ellos habían sido identificados esa misma mañana en Benidorm, lo que demuestra su elevada movilidad para delinquir. Los investigadores también los relacionan con otros grupos que habrían utilizado procedimientos similares en distintos puntos de España.

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Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante como presuntos responsables de un delito de hurto.