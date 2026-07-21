Sucesos
Prisión para un joven detenido por una oleada de robos en viviendas de zonas residenciales de Torrevieja
El sospechoso apresados por la Guardia Civil aprovechaba las ausencias de los propietarios para entrar en los inmuebles y una vez accedió cuando los moradores estaban dentro
La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un joven de 21 años como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en viviendas del municipio. El arrestado por esta oleada de robos ha ingresado en prisión después de pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de guardia.
La investigación se inició tras detectarse un aumento de este tipo de delitos en urbanizaciones y zonas residenciales situadas en el extrarradio de Torrevieja.
Los agentes comprobaron que varios de los asaltos presentaban un patrón similar. Según la Guardia Civil, el sospechoso vigilaba las viviendas y aprovechaba las ausencias momentáneas de sus propietarios para acceder al interior. En uno de los robos investigados llegó a entrar en el inmueble mientras sus moradores se encontraban dentro.
Análisis de indicios
El análisis de los indicios recabados permitió identificar al presunto autor y relacionarlo con cinco robos con fuerza. Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención.
Posteriormente, la Guardia Civil registró su domicilio, donde recuperó diversos efectos presuntamente sustraídos. Los investigadores también intervinieron herramientas que supuestamente utilizaba para cometer los asaltos y prendas con las que trataba de ocultar su identidad.
El joven de 21 años fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil y el juez decretó su ingreso en prisión provisional.
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