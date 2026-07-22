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Un motorista herido al chocar su moto con el bordillo de la mediana de la avenida de Dénia en Alicante

El accidente ha ocurrido en hora punta y ha provocado importantes retenciones de vehículos que circulaban en dirección a la zona centro de la ciudad

Imagen del accidente en la avenida de Dénia.

Imagen del accidente en la avenida de Dénia. / DELGADO

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P. Cerrada

Alicante

El conductor de una moto ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en hora punta en la avenida de Dénia en Alicante, por lo que se han registrado retenciones importantes en la circulación.

El siniestro ha ocurrido sobre las ocho y media de la mañana en la avenida de Dénia en sentido a Alicante. Por causas que investiga la Policía Local, un motorista ha colisionado con el bordillo de la avenida de Dénia durante unos quince metros y ha caído entre la calzada y la mediana de separación de la avenida, según fuentes municipales.

Imagen del accidente en la avenida de Dénia.

Imagen del accidente en la avenida de Dénia. / DELGADO

En el siniestro, que se ha registrado pasado el cruce con la avenida de la Albufereta, no se han visto implicados más vehículos. Al lugar han acudido una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB). El motorista ha quedado tendido sobre la calzada y ha sido atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Perdida de consciencia

Según los primeros datos recabados por la Policía Local en el lugar del accidente, el conductor ha perdido de forma momentánea la consciencia mientras conducía y ha perdido el control de la moto.

El operativo de emergencia para atender el accidente ha obligado a cortar un pequeño tramo de dos carriles en la avenida de Dénia, lo que ha provocado retenciones importantes de vehículos que circulaban en dirección a la zona centro de Alicante.

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Retenciones por el accidente en la avenida de Dénia.

Retenciones por el accidente en la avenida de Dénia. / Delgado

Por otro lado, a última hora de esta mañana la Policía Local de Alicante también ha cortado el tráfico en la avenida de la Albufereta en direccióna las playas a causa de una incidencia ocurrida con un conductor que ha sufrido un infarto mientras circulaba por dicha vía.

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