Acusan a un vecino de Guardamar de 71 años de desviar a su cuenta 5.000 € de un finiquito y una nómina

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 71 años, vecino de Guardamar del Segura, como presunto responsable de una ciberestafa mediante la que suplantaron un correo corporativo para desviar 5.000 euros correspondientes a la nómina y el finiquito de un trabajador de una empresa valenciana de Puçol.

La operación se inició después de que una empresa denunciara telemáticamente una transferencia fraudulenta. El caso fue asumido por el Equipo @ de la Cibercomandancia, cuyos agentes determinaron que el engaño respondía a la modalidad conocida como "Business Email Compromise" (BEC), basada en la suplantación de cuentas de correo electrónico corporativas.

Cambio de una letra

Según la investigación, el autor registró una dirección de correo prácticamente idéntica a la del empleado, con una sola letra modificada y difícil de detectar a simple vista. Desde esa cuenta remitió un mensaje al departamento de Recursos Humanos para comunicar un supuesto cambio de cuenta bancaria y solicitar que tanto la nómina pendiente como el finiquito fueran abonados en el nuevo número facilitado.

La reciente extinción de la relación laboral del trabajador dio credibilidad a la petición. La empresa, convencida de que el mensaje y la documentación aportada eran auténticos, modificó los datos bancarios y transfirió los 5.000 euros a la cuenta indicada.

El fraude fue descubierto días después, cuando el empleado contactó con la compañía al comprobar que no había recibido el dinero. Al revisar el intercambio de mensajes, ambas partes constataron que el correo utilizado para solicitar el cambio bancario procedía de un dominio fraudulento, casi indistinguible del verdadero.

Tras recibir la denuncia a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, los agentes de la Guardia Civil solicitaron el bloqueo inmediato de la transferencia. El análisis de la trazabilidad del dinero y de la cuenta receptora permitió identificar al beneficiario de los fondos.

Las diligencias atribuyen al investigado un presunto delito de estafa informática y otro de blanqueo de capitales. El procedimiento ha sido puesto a disposición de los juzgados de Torrevieja.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de fraude provoca un doble perjuicio: la empresa pierde el dinero transferido, pero continúa obligada a pagar la nómina y el finiquito al trabajador, que además sufre un retraso en el cobro.

Noticias relacionadas

Para prevenir estos engaños, recomienda confirmar por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria, revisar detenidamente la dirección del remitente y establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias.