Sucesos
Acusan a un vecino de Guardamar de 71 años de desviar a su cuenta 5.000 € de un finiquito y una nómina
La Guardia Civil acusa al septuagenario de suplantar el correo electrónico de un trabajador de Puçol para conseguir que una empresa ingresara el dinero en una cuenta bancaria fraudulenta
La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 71 años, vecino de Guardamar del Segura, como presunto responsable de una ciberestafa mediante la que suplantaron un correo corporativo para desviar 5.000 euros correspondientes a la nómina y el finiquito de un trabajador de una empresa valenciana de Puçol.
La operación se inició después de que una empresa denunciara telemáticamente una transferencia fraudulenta. El caso fue asumido por el Equipo @ de la Cibercomandancia, cuyos agentes determinaron que el engaño respondía a la modalidad conocida como "Business Email Compromise" (BEC), basada en la suplantación de cuentas de correo electrónico corporativas.
Cambio de una letra
Según la investigación, el autor registró una dirección de correo prácticamente idéntica a la del empleado, con una sola letra modificada y difícil de detectar a simple vista. Desde esa cuenta remitió un mensaje al departamento de Recursos Humanos para comunicar un supuesto cambio de cuenta bancaria y solicitar que tanto la nómina pendiente como el finiquito fueran abonados en el nuevo número facilitado.
La reciente extinción de la relación laboral del trabajador dio credibilidad a la petición. La empresa, convencida de que el mensaje y la documentación aportada eran auténticos, modificó los datos bancarios y transfirió los 5.000 euros a la cuenta indicada.
El fraude fue descubierto días después, cuando el empleado contactó con la compañía al comprobar que no había recibido el dinero. Al revisar el intercambio de mensajes, ambas partes constataron que el correo utilizado para solicitar el cambio bancario procedía de un dominio fraudulento, casi indistinguible del verdadero.
Tras recibir la denuncia a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, los agentes de la Guardia Civil solicitaron el bloqueo inmediato de la transferencia. El análisis de la trazabilidad del dinero y de la cuenta receptora permitió identificar al beneficiario de los fondos.
Las diligencias atribuyen al investigado un presunto delito de estafa informática y otro de blanqueo de capitales. El procedimiento ha sido puesto a disposición de los juzgados de Torrevieja.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de fraude provoca un doble perjuicio: la empresa pierde el dinero transferido, pero continúa obligada a pagar la nómina y el finiquito al trabajador, que además sufre un retraso en el cobro.
Para prevenir estos engaños, recomienda confirmar por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria, revisar detenidamente la dirección del remitente y establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
- El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados
- La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo
- Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor
- El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
- La multa que le han impuesto a una pasajera de un vuelo de Manchester a Alicante por viajar ebria
- El Ayuntamiento de Elche cierra con el aval del juzgado otra campa en Torrellano con más de 3.600 coches
- Urbanismo decreta el cierre de la discoteca Tambora de Alicante por carecer de licencia