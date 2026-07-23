Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

La Policía Local de Alicante detuvo el pasado martes a un joven de 28 años y a una mujer de 30, ambos de origen argelino, por un presunto delito de abandono de una menor de poco más de dos años y medio, según han informado a Efe fuentes de la investigación y han confirmado a este diario fuentes policiales. La mujer arrestada es la madre biológica de la niña y se desconoce la relación con el joven arrestado.

La menor ha quedado bajo la tutela de la Generalitat y los dos detenidos han pasado este jueves a disposición del juzgado de guardia de Alicante tras pasar dos noches en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante, donde el Grupo de Menores ha instruido las diligencias correspondientes.

Tras la comparecencia judicial, el magistrado de la Plaza Número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado esta tarde, de conformidad con el Ministerio Fiscal, la libertad para los dos detenidos, que deberán comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ambos quedan investigados en una causa abierta por un delito de abandono de menor, que ha quedado a cargo de la Administración competente.

La intervención se produjo el pasado martes al mediodía en un aparcamiento situado en las inmediaciones del Mercado Central de Alicante. Dos viandantes alertaron a los agentes después de encontrar a la niña sola junto a un turismo y en unas condiciones higiénicas manifiestamente insalubres.

A su llegada, los policías comprobaron que la menor, nacida en octubre de 2023, presentaba un visible estado de abandono. Llevaba los pañales manchados y, aparentemente, sin cambiar desde hacía tiempo, además de desprender un fuerte olor.

Los apellidos de la niña no coinciden con los del hombre y la mujer detenidos por la Policía Local, aunque la Policía Nacional pudo averiguar luego que ella es la madre biológica y que el padre se encuentra fuera de España.

Trasladada al Hogar Provincial

Los sanitarios de una ambulancia reconocieron inicialmente a la niña, que fue trasladada posteriormente al servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Doctor Balmis para ser sometida a una exploración médica.

Después de la evaluación hospitalaria, la menor fue conducida al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, donde ha quedado provisionalmente bajo custodia.

La pareja se encontraba reclinada en los asientos delanteros del vehículo estacionado cerca de la niña y presentaba un estado somnoliento, según las fuentes consultadas por Efe. Ambos tardaron en recuperarse y tenían en su poder varios envases de Lyrica pregabalina, un medicamento que se dispensa bajo prescripción médica para tratar la epilepsia, el dolor neuropático y la ansiedad generalizada, aunque es utilizado por muchos jóvenes magrebíes como droga recreativa por su potencial para generar euforia y relajación.

Dinero en efectivo y ocho teléfonos móviles

Durante el registro posterior del automóvil, los agentes de la Policía Local localizaron 25 billetes de 200 euros y cinco billetes de 500, que sumaban un total de 7.500 euros.

También intervinieron 5.760 francos suizos, equivalentes a unos 6.200 euros, y ocho teléfonos móviles. Parte del dinero se encontraba en un fajo oculto en la entrepierna de la mujer, junto a uno de los terminales.

Los dos detenidos son de nacionalidad argelina y ambos fueron trasladados a un punto de atención sanitaria, donde una recuperados quedaron arrestados por un delito de abandono de menor.

El concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, ha felicitado a los agentes de la Policía Local por una actuación que, según ha señalado, “ha evitado lo que podría haber sido una desgracia irreparable”.

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Calero también ha calificado de “abominable” lo que “algunas personas pueden llegar a hacer contra niños indefensos”. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se encontraba la niña y determinar la relación de los detenidos con la menor.