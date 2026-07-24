Dos arrestados en Ondara por robar en coches en aparcamientos de centros comerciales de la provincia de Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Ondara a dos hombres de 45 y 48 años como presuntos responsables de seis delitos de hurto en el interior de vehículos y estafa bancaria. Los sospechosos habrían actuado en aparcamientos de centros comerciales de la provincia de Alicante y también utilizaron posteriormente las tarjetas bancarias sustraídas a las víctimas.

La operación comenzó después de que los agentes del Puesto de El Verger detectaran un incremento de los hurtos en vehículos estacionados en un centro comercial de Ondara. Ante esta situación, se puso en marcha un dispositivo preventivo destinado a reforzar la vigilancia en la zona.

El operativo incluyó controles, seguimientos de personas y vehículos sospechosos y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Durante uno de estos controles, los agentes identificaron un vehículo ocupado por tres hombres cuyo comportamiento despertó sus sospechas.

Sospechosos con antecedentes

Las comprobaciones realizadas permitieron constatar que los tres ocupantes tenían antecedentes relacionados con delitos de características similares. A partir de ese momento, la investigación vinculó a dos de ellos con varios hurtos cometidos en vehículos de distintas localidades de la provincia de Alicante.

Según la Guardia Civil, los investigados no solo se habrían apoderado de objetos y tarjetas bancarias del interior de los automóviles, sino que también habrían utilizado fraudulentamente las tarjetas sustraídas.

Finalmente, dos de los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de seis delitos de hurto y estafa bancaria.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia en funciones de guardia.