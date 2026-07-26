Detenidos dos dueños de bazares de Alicante por explotar laboralmente y agredir a dos empleadas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres de 21 y 31 años, propietarios de dos bazares, acusados de explotar laboralmente a dos de sus empleadas, someterlas a un trato degradante y agredirlas físicamente en varios episodios.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una de las trabajadoras, quien relató que durante un año sufrió explotación laboral y constantes humillaciones por parte de sus jefes, que, según su testimonio, se aprovecharon de que se encontraba en situación irregular en España. La mujer también denunció que uno de ellos llegó a agredirla físicamente.

Según explicó a los agentes, inicialmente había acordado una jornada de ocho horas diarias de lunes a domingo por un salario de 40 euros al día. Sin embargo, con el paso del tiempo los empresarios comenzaron a imponerle jornadas de entre 11 y 12 horas diarias, sin disfrutar de ningún día de descanso durante un año.

La víctima aseguró además que recibía de forma habitual insultos y comentarios despectivos por parte de ambos responsables. También denunció que era vigilada constantemente mediante cámaras de seguridad, con las que, según afirmó, controlaban incluso las conversaciones que mantenía con el resto de trabajadoras.

Tras reclamar algún día de descanso, únicamente consiguió librar media jornada los martes, aunque las jornadas de trabajo y el trato degradante continuaron.

Discusión

Uno de los episodios más graves se produjo después de una discusión, cuando, uno de los propietarios le propinó un codazo en la barbilla que obligó a la trabajadora a acudir al hospital para recibir asistencia sanitaria.

La mujer no denunció entonces los hechos debido a su situación administrativa. Según manifestó, sus jefes la amenazaban de forma reiterada con denunciarla para que fuera deportada si acudía a la Policía.

La decisión de presentar finalmente la denuncia llegó después de conocer que otra compañera también había sido agredida en un brazo por uno de los empresarios. Cuando recriminó esa actuación, aseguró que este le escupió en la cara.

Las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), que comprobaron que la denunciante había trabajado durante un año sin estar dada de alta ni contratada.

Investigación

Durante la investigación, los agentes identificaron a los dos sospechosos y constataron además que uno de ellos ya había sido detenido anteriormente por una presunta agresión sexual a otra trabajadora. En la actualidad se encuentra en libertad con medidas cautelares por esa causa.

Finalmente, ambos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, uno de ellos también está investigado por un presunto delito de lesiones.

Cuando la trabajadora abandonó el empleo, los empresarios todavía le adeudaban 500 euros correspondientes al salario de abril, 800 euros del mes de mayo y otros 450 euros que la propia víctima había adelantado de su bolsillo para abonar una mercancía a un proveedor, lo que suma un total de 1.750 euros.

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Tras la práctica de las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.