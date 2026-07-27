Los bomberos sofocan un incendio en un turismo en San Vicente del Raspeig

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han extinguido un incendio que se ha declarado en un turismo en una calle San Vicente del Raspeig, a escasa distancia de una gasolinera.

El siniestro ha ocurrido pasadas las dos de la tarde en la calle Perú de San Vicente del Raspeig, cerca de la rotonda donde concluye la avenida de Alicante y en las inmediaciones de una estación de servicio, aunque no ha habido peligro de que resultara afectada.

Los bomberos durante la extinción del incendio en San Vicente. / José María Pastor

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han desplazado con rapidez desde el parque de San Vicente y han sofocado el fuego. El coche ha quedado seriamente afectado por las llamas.

La Policía Local de San Vicente ha regulado el tráfico de vehículos en la zona para facilitar las labores de extinción de los bomberos.