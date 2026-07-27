Sucesos
La Guardia Civil incauta más de 30.000 pastillas de metanfetamina en un control en la AP-7 en Pilar de la Horadada
Los tres ocupantes de un turismo fueron detenidos tras descubrir 11,5 kilogramos de droga repartidos en varias bolsas ocultas en el maletero
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 34 y 26 años y origen argelino tras sorprenderlos transportando más de 30.000 pastillas de metanfetamina, con un peso superior a los 11,5 kilos, en un control preventivo instalado en la autopista AP-7, a la altura de Pilar de la Horadada. La operación se saldó además con la intervención de dinero en efectivo cuya procedencia los arrestados no supieron justificar.
Los hechos ocurrieron durante un dispositivo de seguridad establecido por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja en una de las principales vías de comunicación de la provincia. Cuando el operativo estaba a punto de finalizar, los agentes detectaron un turismo que circulaba a una velocidad elevada. Al percatarse del control policial, sus ocupantes comenzaron a realizar movimientos sospechosos en el interior del vehículo, lo que motivó que fuera interceptado.
Según la Guardia Civil, el conductor trató inicialmente de no obedecer las indicaciones de los agentes, aunque finalmente detuvo el vehículo. Durante la identificación, los tres ocupantes mostraban un evidente estado de nerviosismo e intentaban comunicarse entre ellos de forma discreta, circunstancias que incrementaron las sospechas de los efectivos.
Inspección del coche
En la inspección del turismo, los guardias civiles localizaron en el maletero media docena de bolsas con más de 30.000 pastillas de diferentes colores que, tras las comprobaciones realizadas, fueron identificadas como metanfetamina. Además, los ocupantes llevaban consigo una cantidad de dinero en efectivo cuya procedencia no pudieron acreditar con claridad.
La droga intervenida, con un peso superior a los 11 kilos y medio, habría permitido una amplia distribución en el mercado ilegal, según destaca la Guardia Civil.
Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la Sección del Tribunal de Instancia de Orihuela como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La investigación permanece abierta para determinar el origen y el destino de la sustancia estupefaciente intervenida.
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