Libertad sin fianza para el único preso por matar a tiros a un joven en Torrevieja

El único detenido que fue encarcelado por el tiroteo sufrido el pasado 18 de abril por un joven argelino de 25 años que murió en el portal de su domicilio en Torrevieja se encuentra ya en libertad provisional sin fianza por orden judicial desde hace más de un mes. Este implicado, de 49 años y también de origen argelino como la víctima, fue identificado inicialmente como uno de los dos motoristas que llegaron al lugar del crimen en la calle Bergantín de Torrevieja. Sin embargo, algunos testigos no han sido tan contundentes en sede judicial como ante la Guardia Civil y la defensa del investigado, ejercida por el abogado José Soler Martín, alegó además que su cliente se encontraba en unos salones recreativos a la hora del tiroteo y las grabaciones de dicho establecimiento avalan dicha coartada, según han señalado a este diario fuentes cercanas al caso.

La Guardia Civil solicitó al juzgado que se cursara una orden europea de detención y entrega (OEDE) contra un hermano del ahora excarcelado al considerarlo autor material de los disparos y el órgano judicial la ha tramitado. Los investigadores sospechan que el presunto asesino ha huido de España y puede estar oculto en Bélgica, país donde residen familiares del sospechoso.

La magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja revocó en un auto, fechado el pasado 1 de junio, la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza que se había acordado el 21 de abril y ratificado posteriormente el 29 de ese mismo mes. La magistrada considera ahora que los indicios contra el investigado han perdido fuerza tras las últimas diligencias practicadas en la causa.

Matizaciones de un testigo

El auto judicial subraya que la implicación del detenido ahora excarcelado se apoyaba en gran medida en la declaración inicial de un testigo, que ante la Guardia Civil situó al investigado como conductor de la motocicleta que llegó al lugar junto al presunto autor de los disparos. Sin embargo, en su declaración judicial, ese mismo testigo matizó que no pudo ver la cara del conductor y explicó que dedujo que se trataba del ahora liberado porque reconoció a su hermano como la persona que se bajó de la moto y disparó hasta en cuatro ocasiones, alcanzando mortalmente a la víctima uno de los proyectiles.

Este testigo, que estaba con el joven fallecido, aseguró que fue el hermano del ahora liberado quien entró en el portal del número 38 de la calle Bergantín y realizó cuatro disparos contra la víctima. La instructora concluye que, con esa rectificación, los indicios contra este investigado quedan reducidos a una problemática familiar previa y a otros elementos periféricos «de menor intensidad», insuficientes en este momento para mantener la prisión preventiva y atribuirle su participación en los hechos.

Pese a su puesta en libertad sin fianza, el investigado continuará sometido a medidas cautelares. Así, el juzgado de Torrevieja le prohíbe salir del territorio nacional, ha ordenado la retirada de su pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 de cada mes ante el órgano judicial, además de acudir siempre que sea citado y comunicar cualquier cambio de domicilio. El incumplimiento de estas medidas podría suponer un agravamiento de su situación personal, incluida una nueva prisión provisional.

La investigación sigue abierta por un presunto delito de homicidio. Fuentes del caso señalan que el juzgado de Torrevieja ha tramitado una orden europea de detención contra Ali M., el hermano del investigado puesto en libertad, al que se atribuye la presunta autoría material de los disparos.

El trasfondo de este crimen a tiros en el casco urbano de Torrevieja es el enfrentamiento que mantienen las familias del joven fallecido y del autor material. De hecho, un mes antes del asesinato intentaron matar a tiros al ciudadano argelino que busca la Guardia Civil por el crimen del joven de 25 años. Según la investigación de la Guardia Civil, el joven de 25 años dio el alto a un coche donde viajaban dos hermanos de la otra familia el pasado 14 de marzo y tras parar salió un hermano del ahora fallecido y disparó apuntando a la cabeza de Ali M., el cual recibió un impacto de bala que le atravesó ambos brazos.

El autor de dichos disparos huyó, pero su hermano fue arrestado por tentativa de homicidio y tras pasar a disposición judicial quedó en libertad provisional. Sin embargo, la venganza llegó un mes más tarde y fue tiroteado cuando iba a salir de su domicilio con unos amigos.

La Guardia Civil ha averiguado que las dos familias argelinas implicadas ya tenían conflictos previos incluso cuando estaban en Argelia. Allí vivían a escasos metros de distancia y las disputas se propagaron posteriormente a Bélgica, con tiroteo incluido, y a Torrevieja, donde, además del asesinato consumado y la tentativa de homicidio ocurrida un mes antes del crimen, la Guardia Civil tiene constancia de un cruce de denuncias presentadas por miembros de ambas partes. Entre ellas figuran denuncias por amenazas de muerte, lesiones con arma blanca y robo con violencia.

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Ahora habrá que esperar a ver si las gestiones que realiza la Guardia Civil fructifican y concluyen con la detención del presunto asesino que está en paradero desconocido desde el mismo día del tiroteo mortal.