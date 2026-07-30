Desarticulan un grupo que robó 33.000 € en salones de juego de Callosa de Segura y Rojales

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robar en salones de juego de la Vega Baja mediante un método cuidadosamente planificado para aumentar el dinero almacenado en las máquinas antes de desvalijarlas. La operación se ha saldado con la detención en Almoradí y Murcia de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de entre 20 y 28 años, por su presunta implicación en dos asaltos cometidos en salones de juego de Callosa de Segura y Rojales, donde el botín superó los 33.000 euros.

La investigación, desarrollada por las áreas de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura y Almoradí en el marco de las operaciones Randoma y Jackpot-26, comenzó tras detectarse un robo en un salón de juegos de Callosa. Los agentes comprobaron que los autores seguían siempre el mismo patrón de actuación para maximizar la cantidad de dinero que posteriormente sustraían.

Un agente con efectos intervenidos en la operación. / INFORMACIÓN

Según la Guardia Civil, varios integrantes del grupo acudían previamente al establecimiento como clientes y realizaban numerosas operaciones en las máquinas de juego, introduciendo grandes cantidades de billetes. A continuación solicitaban la devolución del dinero mediante tickets de cambio y repetían la maniobra varias veces, consiguiendo concentrar una elevada suma en el interior de la máquina sin perder el efectivo.

Rostro oculto en los robos

Cuando el depósito estaba lleno, entraban en acción otros miembros del grupo. Con el rostro oculto y provistos de herramientas, forzaban la máquina y se apoderaban del cajetín con la recaudación. Solo en el robo cometido en Callosa de Segura lograron hacerse con más de 23.000 euros.

El segundo asalto tuvo lugar en un salón de juegos de Rojales. En esta ocasión, además de repetir el mismo procedimiento, los asaltantes agredieron al encargado del establecimiento rociándole con spray de pimienta antes de forzar la máquina y llevarse una recaudación superior a los 10.000 euros.

Las pesquisas, apoyadas en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y diversas inspecciones técnicas, permitieron identificar a los presuntos responsables. Finalmente, la Guardia Civil arrestó a los seis sospechosos en Almoradí y Murcia.

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Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de Instrucción de Torrevieja y Orihuela, que continúan con la tramitación de las diligencias.