Investigan a una pareja de Alicante por tratamientos estéticos ilegales en apartamentos turísticos

La Policía Nacional ha desmantelado en Cartagena una clínica de medicina estética ilegal de carácter itinerante que operaba en apartamentos turísticos de varias ciudades españolas, entre ellas Alicante, y ha investigado a una pareja residente en la capital alicantina como presunta autora de un delito de intrusismo profesional.

La investigación apunta a que ambos llevaban alrededor de cuatro años realizando infiltraciones de ácido hialurónico, bótox y otros tratamientos propios de la medicina estética sin disponer de la titulación ni de la habilitación legal necesarias para ejercer esta actividad sanitaria.

La operación, desarrollada por agentes de la Policía Nacional en Cartagena, se inició tras la denuncia de una médica que puso en conocimiento de los investigadores la posible existencia de personas que estaban ofreciendo tratamientos de medicina estética sin ser profesionales sanitarios cualificados. A partir de esa información, los agentes iniciaron una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de esta consulta clandestina itinerante.

Sin establecimiento fijo

Las pesquisas revelaron que la pareja investigada vive en Alicante y no disponía de un establecimiento fijo. Su método consistía en alquilar durante unos días apartamentos turísticos en diferentes ciudades, desde donde organizaban jornadas intensivas de tratamientos estéticos. Entre las localidades donde desarrollaban su actividad figuraban Cartagena, Murcia, Alicante y Barcelona. Las citas se concertaban previamente a través de redes sociales, donde anunciaban las fechas y las ciudades en las que iban a prestar sus servicios, captando así a su clientela.

Según la investigación, esta forma de actuar les permitía cambiar constantemente de ubicación y desplazarse por distintas provincias sin necesidad de mantener una clínica abierta al público. La Policía considera que utilizaban las viviendas de uso turístico como consultas improvisadas en las que realizaban procedimientos propios de la medicina estética.

Nueve clientas esperando para ser tratadas

La investigación culminó cuando los agentes localizaron el apartamento turístico que la pareja había alquilado en Cartagena. Tras establecer un dispositivo policial, comprobaron que en el interior se estaba desarrollando una consulta clandestina.

En ese momento fueron identificadas nueve mujeres que esperaban para someterse a diferentes tratamientos estéticos. Los investigadores verificaron que en la vivienda se estaban realizando infiltraciones y otros procedimientos propios de la medicina estética pese a que los responsables carecían, presuntamente, de la capacitación profesional exigida por la legislación sanitaria.

Envases de ácido hialurónico

El registro practicado en el inmueble permitió intervenir una importante cantidad de productos sanitarios y material médico empleado en los tratamientos.

En concreto, los agentes localizaron 113 envases de ácido hialurónico, 14 envases de complejo de neurotoxina purificada, 42 jeringuillas precargadas con productos inyectables, más de 200 agujas hipodérmicas, material para administrar insulina, varios viales de liporase y diverso instrumental utilizado habitualmente en procedimientos de medicina estética. Todo este material quedó intervenido para su análisis dentro de la investigación policial.

Cuatro años de actividad

Como resultado de la operación, la Policía Nacional investiga a un hombre y una mujer por un presunto delito de intrusismo profesional al considerar que realizaban actos propios de una profesión sanitaria sin reunir la capacitación y habilitación legalmente exigidas.

Los investigadores estiman que la actividad se habría prolongado durante aproximadamente cuatro años, periodo en el que ofrecieron sus servicios en diferentes ciudades españolas mediante este sistema itinerante basado en el alquiler temporal de apartamentos turísticos y la captación de clientes a través de internet.

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Llamamiento a extremar las precauciones

Tras esta actuación, la Policía Nacional recuerda la importancia de comprobar que cualquier tratamiento de medicina estética sea realizado exclusivamente por profesionales sanitarios debidamente cualificados y en centros autorizados que cuenten con todas las garantías sanitarias. Los agentes recomiendan desconfiar de ofertas difundidas por redes sociales que se desarrollen en domicilios particulares o apartamentos turísticos y verificar siempre la acreditación del profesional y la autorización del establecimiento antes de someterse a cualquier procedimiento invasivo.