Prisión para cuatro detenidos por asaltar viviendas con el método del hilo de pegamento en Alicante y Murcia

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal de origen georgiano que presuntamente se dedicada al robo en viviendas de las provincias de Alicante y Murcia mediante el conocido método del hilo de pegamento, un sistema que les permitía comprobar si los moradores se encontraban fuera de casa antes de actuar. La operación, denominada "Hilito", se ha saldado con la detención en Alicante de cuatro hombres de entre 26 y 50 años y de origen georgiano, los cuales ingresaron la semana pasada en prisión por orden judicial.

Los investigadores de la Guardia Civil atribuyen a los arrestados una docena de robos con fuerza en viviendas, además de los delitos de pertenencia a grupo criminal y conspiración para cometer delitos. Los robos esclarecidos que se imputan a la banda fueron cometidos en domicilios de municipios como Ibi, Xixona, Monóvar y Yecla.

La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando los agentes detectaron varias viviendas de municipios alicantinos y murcianos marcadas con un fino hilo de pegamento colocado entre el marco y la puerta. Se trata de un procedimiento utilizado por grupos especializados para averiguar si una casa permanece desocupada durante varios días. Si el hilo seguía intacto al regresar, los delincuentes interpretaban que nadie había accedido al domicilio y elegían ese momento para perpetrar el robo.

Marcaban bloques enteros de viviendas

Los investigadores comprobaron que la organización no señalaba una única vivienda, sino que en muchas ocasiones colocaba estos hilos en numerosas puertas de un mismo edificio. Después regresaban al cabo de uno o dos días para comprobar cuáles seguían sin abrirse.

Una vez seleccionados los objetivos, utilizaban técnicas como el "impresioning" o el "bumping", métodos que permiten abrir cerraduras prácticamente sin dejar señales visibles de forzamiento. Cuando estas técnicas no funcionaban, recurrían a herramientas más agresivas, como patas de cabra o radiales, para acceder al interior de los inmuebles.

Este modo de actuar provocaba que muchos propietarios no descubrieran el robo hasta días después, ya que las puertas apenas presentaban daños aparentes y los ladrones se centraban en sustraer objetos de elevado valor económico.

Dinero, oro, joyas y vehículos intervenidos

Durante la explotación de la operación, la Guardia Civil practicó cuatro registros en domicilios de la ciudad de Alicante, donde recuperó un importante botín formado por dinero en efectivo, joyas, lingotes de oro, teléfonos móviles de alta gama, ropa y complementos de marcas de lujo y botellas de alcohol premium.

Además, los agentes intervinieron un amplio arsenal de herramientas especializadas para abrir cerraduras, inhibidores de frecuencia, detectores de señales, una pistola simulada y cinco vehículos —cuatro turismos y una motocicleta— que, presuntamente, utilizaba la organización para desplazarse y dificultar su identificación.

Cambiaban continuamente de vehículo

La investigación también puso de manifiesto que los integrantes del grupo modificaban con frecuencia los vehículos empleados en los desplazamientos, una estrategia destinada a complicar el seguimiento policial y evitar ser relacionados con distintos robos.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante, junto con las Áreas de Investigación de los puestos principales de Ibi y Sant Joan, que han contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y Torrevieja.

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Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante, que decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos mientras continúa la investigación para determinar si pueden estar relacionados con otros robos similares cometidos en la provincia. El juzgado de Alicante se ha inhibido en favor de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi, donde estaba judicializada la investigación por los primeros robos.