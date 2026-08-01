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Dos rescates en helicóptero consecutivos tras las caídas de un ciclista en Petrer y un senderista en el Ponoig

El ciclista se precipitó por un terraplén de unos diez metros en el nacimiento del río Rabosa

El senderista cayó seis metros cuando ascendía a la cima del monte en el término municipal de Polop de la Marina

Rescatan a un senderista de 53 años en el monte Ponoig

Rescatan a un senderista de 53 años en el monte Ponoig

Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha intervenido este sábado en dos rescates en zonas de difícil acceso de Petrer y Polop de la Marina. En ambos casos fue necesaria la movilización del helicóptero y del Grupo Especial de Rescate (GER).

Los afectados, un ciclista y un senderista, de 53 años, sufrieron heridas después de precipitarse por desniveles mientras realizaban actividades en espacios naturales de la provincia.

Un ciclista cae por un terraplén en Petrer

El primero de los avisos se recibió a las 10.23 horas desde la zona del nacimiento del río Rabosa, en Petrer. Un ciclista había sufrido una caída de consideración y había terminado precipitándose por un terraplén de aproximadamente diez metros de altura.

Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió un golpe en la cabeza y heridas de diversa consideración que le impedían continuar la marcha. La dificultad para acceder hasta el lugar por tierra obligó a movilizar el helicóptero de rescate.

Una vez localizado, los efectivos le prestaron una primera atención sanitaria y lo evacuaron hasta el helipuerto de Elda. Allí esperaba una unidad del SAMU, que se encargó de trasladarlo al Hospital General Universitario de Elda.

En la intervención participaron el helicóptero del Consorcio y el Grupo Especial de Rescate. El operativo concluyó a las 11.51 horas.

Caída de seis metros en el monte Ponoig

El segundo rescate comenzó tras un aviso recibido a las 11.32 horas en el paso del Cigarrí, en el monte Ponoig, dentro del término municipal de Polop de la Marina.

Un senderista de 53 años resbaló cuando ascendía hacia la cima y sufrió una caída de aproximadamente seis metros. Tras el accidente, el hombre presentaba dolor en la pierna izquierda.

El afectado fue evacuado por el helicóptero Alpha 01, con la participación del Grupo Especial de Rescate, hasta la helisuperficie de Finestrat. Allí quedó a cargo de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

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La segunda intervención finalizó a las 14.08 horas, después de más de dos horas y media de operativo.

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